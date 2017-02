Karina Smulders: ‘Sexscènes zijn niet minder vervelend met Fedja’

Maandag begint het tweede seizoen van ‘Nieuwe buren’. Naast Daan Schuurmans en Bracha van Doesburgh zijn acteurskoppel Fedja van Huêt en Karina Smulders toegevoegd aan de cast van de spannende serie. Wij spraken met Karina over spelen met Fedja, de sfeer op de set en het stuk waar ze nu mee bezig is.

Waarom heb je ja gezegd tegen ‘Nieuwe buren’?

“Ten eerste omdat het verhaal heel goed is. Fedja en ik hebben het eerste seizoen gekeken. We waren blij verrast toen bleek dat er een tweede seizoen kwam en ze ons daarvoor wilden hebben. Zeker ook omdat Daan en Bracha onze tegenspelers zouden zijn. Ik vind ze allebei heel goeie acteurs en daarnaast zijn het vrienden van ons. Maar eigenlijk heb ik vooral ja gezegd omdat ik samen met Fedja mocht spelen, mijn man en de beste acteur van Nederland. We hebben eerder samen heel veel toneelgespeeld, en nu mocht ik weer met hem acteren! Tegelijkertijd zou dat ook de enige reden zijn om het niet te doen, want het werd wel heel ingewikkeld thuis met onze dochter. Qua tijd was het een hele puzzel, maar eigenlijk is dat altijd wel zo. Ik ben nu aan het repeteren voor een toneelstuk en dan is Fedja thuis. Maar als ik straks op tournee ben, is hij ook weer bezig met een serie. Het is dus altijd hollen of stilstaan bij ons, en nu moesten we samen hollen.”

Zijn zoen- en sexscènes minder ongemakkelijk met je eigen man?

“Nee. Dat soort scènes zijn nooit leuk, Fedja vindt het ook niks. Hoewel het wel makkelijker is met iemand die je vertrouwt, hoor. Maar dat maakt het niet minder vervelend.”

Kun je iets over je rol van Steffi vertellen?

“Eigenlijk niet, want dan verraad ik heel snel iets. Wat ik wel kan zeggen, is dat Steffi helemaal niet thuishoort in de Zonnewijk. Ze komt uit een heel ander milieu of beter gezegd: een andere wereld. Ze probeert zich met veel geweld aan te passen om erbij te horen, maar dat gaat niet vanzelf.”

Hoe was de sfeer op de set?

“Goed! Fedja is al heel lang bevriend met Daan, en normaal zien Bracha en ik elkaar alleen met de mannen erbij. Nu zagen we elkaar ook zonder hen en we hebben ontzettend veel lol gehad. Ja, ik vond het heel leuk om met Bracha in een serie te spelen.”

Waar ben je nu druk mee?

“Ik ben nu aan het repeteren voor het toneelstuk ‘Hedda Gabler’. Het is een fantastisch mooi stuk over een vrouw die zo ongelukkig is dat ze zelfmoord pleegt. Al speelt het zich in de negentiende eeuw af, je ziet heel goed de parallel met deze tijd. Voor deze productie draag ik voor het eerst van mijn leven een korset. Inmiddels, het duurde een paar weken, kan ik erin ademen. Ik vraag me oprecht af hoe vrouwen dat in die tijd deden. Ook al deden ze denk ik niet zo gek als ik doe tijdens het spelen. Het is soms echt rennen en vliegen, waardoor ik af en toe even een kwartiertje op adem moet komen.”

Dat is heel wat anders dan ‘Nieuwe buren’.

“Dat kun je wel zeggen. Het is totaal anders dan de serie. Ik vind het zo’n rijkdom dat ik het ene moment zo’n serie doe en nu repeteer voor een toneelstuk. Straks staan we weer in de theaters met publiek erbij, terwijl ‘Nieuwe buren’ al best een tijd geleden is opgenomen en mensen het nu pas gaan zien. Ook de manier van spelen is totaal anders, je noemt het allebei acteren, maar televisie en toneel hebben echt niets met elkaar te maken. Juist dat het zo verschillend is, maakt het zo leuk om te doen.”

Waarom moet iedereen naar ‘Nieuwe buren’ gaan kijken?

“Omdat het weer heel spannend wordt. Het is meer een thriller dan het eerste seizoen. Dat was natuurlijk ook een verfilming van het boek van Saskia Noort, waardoor mensen wisten wat er ging gebeuren. Nu heb je geen idee. Als ik er zelf niet in zou spelen en niet zou weten wat er gebeurt, zou ik hoe dan ook kijken om te zien hoe het die nieuwe buren vergaat.”

Het tweede seizoen van ‘Nieuwe buren’ is vanaf 20 februari elke maandag om 21.30 uur te zien bij RTL 4.