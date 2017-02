Linda Hakeboom: ‘Gaat mij niet gebeuren dat ik straks 35 ben en denk: er moet botox in m’n voorhoofd’

Ze heeft het retedruk, maar de documentairemaakster en BNN-presentatrice maakte wel tijd om te kletsen (en schommelen) met VIVA. Een kijkje in het overvolle leven van Linda Hakeboom (31).

De fotoshoot met Linda Hakeboom (en puppy Lola) is supergezellig. Het is duidelijk dat Linda bruist van de energie, dus

verhuizen we voor het interview naar de A’dam Toren bij A’dam Lookout, om te schommelen. Het rode gevaarte met de uitnodigende naam Over The Edge heeft op het eerste gezicht meer weg van een martelwerktuig. Het blijkt mee te vallen. Sterker nog: als twee kleuters giechelen we ons door de hilarische minuut heen. Selfies nemen is niet toegestaan, dus dat doet Linda lekker toch. Haar leven heeft meer weg van een achtbaan dan van een schommel. Linda stopte vorig jaar dan wel met het ontmaskeren van louche figuren voor ‘Rambam’, maar voor ‘Spuiten en slikken op reis’ en ‘Linda’s mannen’, waarin ze onder anderen Lil’ Kleine en Giel de Winter van StukTV een jaar lang volgde, maakte ze overuren. Nog voor we in de lift naar

de Lookout stappen, gaat het al over een van die andere mannen die ze maandenlang met een camera op de huid zat: Jelte

Tuinstra. Oftewel het boy wonder over wie Linda in 2014 de documentaire ‘Who the fuck is Jett Rebel?’ maakte. “Muzikanten fascineren me,” zegt ze als we op onze schommelbeurt staan te wachten. “Ik hou écht van kleurrijk.”

Waar komt die fascinatie vandaan?

“Op de middelbare school in Emmeloord was ik een complete paradijsvogel die niet begrepen werd. Ik wilde alleen maar naar Amsterdam, bandjes kijken. Op m’n veertiende ging ik al naar Pinkpop. Muzikanten kiezen ervoor om zich op een bepaalde manier te profileren en te laten zien wie ze zijn. Dat vind ik gaaf en inspirerend.”

Was je de enige paradijsvogel in Emmeloord?

“Er was serieus één ander meisje dat had wat ik had en zij is nog steeds een van m’n beste vriendinnen. Toen ik op m’n zeventiende m’n papiertje had, ben ik meteen het huis uit gegaan. Iedereen uit Emmeloord ging in Groningen studeren, dus ik verhuisde naar Utrecht. Ik kende daar niemand, maar wilde gewoon weg. De wereld ontdekken. Dat heb ik nog steeds heel erg. Het afgelopen jaar heb ik meer in een vliegtuig gezeten dan in m’n eigen huis, en ik vind het echt gewéldig.”

Na het schommelen nemen we de lift naar beneden. In de megahippe burgerbar The Butcher Social Club schenkt Linda niet zonder trots een perfecte schuimkraag op haar biertje.

Ooit gedacht dat je met televisie maken je geld zou gaan verdienen?

“Totaal niet. Ik vond televisie doodeng. In het derde jaar van de School voor Journalistiek moest ik verplicht een televisievak doen, en ik vond het kut. De docent zei: ‘Hier heb je een camera, over een uur zie ik je terug met een filmpje.’ Hij had door dat ik niet het type ben dat dan denkt: laat maar zitten. Het werd een klotefilmpje, maar daardoor wilde ik minstens één keer in m’n leven wél een goed item maken.”

De volgende vraag is een verkapt compliment: heeft je uiterlijk je geholpen als presentator?

“Haha, het heeft zeker geholpen omdat ik makkelijker op tv kom, maar ik wil toch altijd wel geloven dat ik dingen maak die andere mensen niet kunnen maken. Los van hoe ik eruitzie.”

Maak je je er weleens zorgen over?

“Ja! Half Hollywood schiet in de kramp als ze ouder zijn dan 35. Ik zat laatst op de Instagram van Mariah Carey te kijken. Dat is echt zielig. Maar als je niet meedoet, lig je er gewoon uit. Daarom heb ik niet mijn hele carrière gebouwd op programma’s

presenteren. Het gaat mij niet gebeuren dat ik straks 35 ben en denk: er moet fucking botox in m’n voorhoofd.”

Hoe zou je reageren als je afgeserveerd wordt als ‘te oud’?

“Ik zou het wel snappen. Het kan me niks schelen als ik morgen niet meer op tv ben. Ik heb altijd geweten dat je als vrouw op tv niet houdbaar bent. Sad but true.”

