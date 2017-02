Maxime Barlag: ‘Ik ben rock bottom gegaan, al klinkt dat wel heel heftig’

Ze heeft charisma, heel veel podiumtalent en een keeltje van 24-karaats goud. Geen wonder dat deze vrouw op het randje van doorbreken staat. Maxime Barlag (28) is frontvrouw van de folkband Mister and Mississippi.

Tekst Tamara Klopper foto’s Daphne Ponsteen

Wat maakt jou uniek?

“Geen idee. Wat ik van anderen hoor, is dat ze vinden dat ik een karakteristieke stem heb. Warm en laag, en dat het ze raakt. Voor een vrouw zou het een ongewoon lage stem zijn.”

Hoe is het begonnen?

“Ik kom uit een muzikaal gezin. Mijn moeder zong in bandjes en was van de soul. Mijn vader speelt mondharmonica en houdt heel erg van blues, van slavenmuziek eigenlijk. Je voelt de pijn als je daarnaar luistert. Die muziek heeft me diep geraakt en de blues is altijd een beetje bij me gebleven. Ook draaide ik veel r&b; Missy Elliott en Ashanti bijvoorbeeld. En ik luisterde naar rappers als Eminem en 2Pac. Ik heb altijd graag gezongen en speelde gitaar, maar dacht: ik moet wel een baan hebben, muziek is voor erbij. In het eerste jaar van mijn studie international media and entertainment management vroeg ik me af wat ik daar eigenlijk deed. Vrienden zeiden: ‘Meld je nou aan bij een muziekschool.’ Ik was twintig en dacht: ik probeer het gewoon.”

Waar ben je mee bezig?

“Met schrijven en repeteren voor ons nieuwe album dat er komend jaar aankomt. Deze plaat wordt wat rauwer, met een wat meer elektronische sound en jarentachtiginvloeden. Het dromerige en melancholische wat mensen van ons kennen, is zeker nog terug te horen.”

Waar gaan je nieuwe nummers over?

“Over vluchtgedrag. Ik ben uit de relatie gestapt die ik vijf jaar had. Mijn ex kwam uit een zware depressie toen ik haar ontmoette. Ik was veel met haar bezig, ging mee in haar stemmingen. Ongelukkig was ik niet, maar we voelden een druk en gaven elkaar niet meer wat we nodig hadden. Ik heb het uitgemaakt, al hield ik nog veel van haar. Het was pijnlijk en verdrietig, maar ook beter. Ik begon negatieve dingen te zien en werd norsig, terwijl ik dat niet kende van mezelf. In die tijd overleed ook mijn moeder en kwam het succes van de band, waardoor ik geen tijd had om stil te staan. Het werd een gewoonte om mijn gevoel te verdoven met dóórgaan en alcohol, in plaats van ermee te dealen. Ik ben rock bottom gegaan, al klinkt dat wel heel heftig. Laat ik het zo zeggen: ik zie het weer van the upside.”

Onvergetelijke ervaring?

“Lowlands in 2013. We speelden als beginnende band voor het eerst voor zo’n groot publiek. Met knikkende knieën ging ik op. Eenmaal op de planken van de India-tent waren de zenuwen weg. De energie die we terugkregen van het publiek was zó intens; ik zag hoe mensen met gesloten ogen stonden te genieten, een meisje maakte een hartjesgebaar met haar handen en ik verloor mezelf helemaal in de muziek.”

Toekomstdroom?

“Blijven reizen. Met de band hebben we door heel Europa getourd en in Texas gespeeld, op het grootste muziekfestival ter wereld. India stond nog op mijn bucketlist, maar in december spelen we daar, op het Mood Indigo-festival.”