Met deze cadeaus verras je je moeder op Moederdag

Help! Over een week is het alweer Moederdag. Natuurlijk wil je iets terugdoen voor de 365 dagen per jaar dat ze voor je klaarstaat – je kunt haar midden in de nacht nog bellen om te vragen of dat rode shirtje het redt in de zwarte was. Maar iets leuks én origineels bedenken is nog best lastig. Wij zetten de leukste ideeën – zowel duur als goedkoop – voor je op een rijtje.

Wil je je moeder echt eens goed in de watten leggen en kun je daar wel wat geld voor opzij leggen? Wat dacht je van een nacht in een hotel in een leuke stad? Met de hotelbon kan ze zelf kiezen waar ze heengaat.

Als je liever een tastbaar cadeau geeft, is een luxe geurkaas een leuk alternatief op de vaker gegeven parfum. Die van Cire Trudon heeft een prachtig design. Ga je liever voor iets goedkoper? Die van Rituals zijn betaalbaar en gaan lekker lang mee.

Lekker proeven

Als je moeder een echte Bourgondiër is en wel een wijntje lust, is het tof om eens naar een wijnproeverij te gaan. Leuk om meer te leren over alle smaken, en hier hebben jullie het maanden later nog over: “Ja, deze wijn heeft zo’n rokerige nasmaak, die moet gemaakt zijn van de Malbec-druif.” Ook leuk – en iets goedkoper dan de wijnproeverij – is een cocktailworkshop.

Je hebt wel wat geld, maar wil het wel een beetje binnen de perken houden. Wat dacht je van een lekkere lunch? Goedkoper dan een diner en net zo gezellig. Hou het origineel en kies voor een plek waar zij nog nooit is geweest, en ook niet zo snel uit zichzelf zou komen. Check van tevoren de reviews, of nog beter: vraag leuke hotspots aan je vrienden.

Creabea

Een persoonlijk cadeau zal ze ook erg waarderen. Stel een mooi fotoalbum samen. Je kunt kiezen voor één gebeurtenis, bijvoorbeeld die toffe vakantie samen vorig jaar. Ook leuk: van elk jaar een foto van jullie samen kiezen, vanaf baby tot nu. Op Albelli kun je de mooiste albums samenstellen, nu met 20% korting. Wacht niet te lang: het duurt een paar dagen voor het album binnen is.

Platzak

Heb je weinig geld te besteden? No worries: Moederdag gaat om het gebaar, niet om de kosten – maar met een zelf gekleide asbak kun je toch moeilijk meer aankomen. Wat dacht je van wat quality time door bijvoorbeeld een lange boswandeling te maken. Koop broodjes bij de supermarkt en picknick onderweg. Nu duimen dat het weer een beetje meezit.

Als je broers of zussen heb: schakel ze in. Wellicht kun je samen wat geven, dat scheelt toch mooi de helft van de kosten.

Wil je echt iets doen wat helemaal gratis is? Ga haar huis schoonmaken. Minder leuk voor jou, maar ze zal het ongetwijfeld waarderen. Kun je erna lekker een thee – of een wijntje – met haar drinken en lekker bijkletsen.