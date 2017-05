MOAM ontwerpt t-shirts voor 150e verjaardag Rode Kruis

Het Rode Kruis bestaat 150 jaar! Om dat te vieren heeft creatief platform MOAM drie t-shirts voor de organisatie ontworpen. Het doel? Meer kennis verspreiden over het Rode Kruis bij de jongere generatie.

De t-shirts zijn te verkrijgen in de webshop van het Rode Kruis, via de Glamour Conceptstore en in de Hutspot-winkels.

Al 150 jaar hulp

Het Rode Kruis is bij veel mensen wel bekend, maar de echte belangrijke informatie en doelen van de organisatie gaan langs veel mensen heen. Het Rode Kruis is een netwerk van mensen, een wereldwijd collectief met een doel: mensen in nood helpen. En dit doet de organisatie al 150 jaar lang met veel succes.

Dankbare mensen

MOAM-founder Martijn Nekoui heeft met eigen ogen het werk van het Rode Kruis aanschouwd in Zambia. Nekoui vertelt: “Het was heel bijzonder en indrukwekkend om de impact van het werk van het Rode Kruis te zien. De mensen daar zijn zo dankbaar. Hoe iets simpels als een toilet of informatie over hygiëne en schoon water een wereld van verschil voor hen kan maken; het aantal gevallen van diarree – een van de meest voorkomende ziekten met name bij kinderen onder vijf jaar – is enorm teruggebracht. Het Rode Kruis helpt echt, altijd en overal.”

Het shirt kost € 14,95. De opbrengst van het shirt gaat in z’n geheel naar de hulpverleningsprojecten van het Rode Kruis in binnen- en buitenland.

