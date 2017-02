Netflix maakt datum ‘Orange Is The New Black’ seizoen 5 bekend

Binnenkort kunnen we allemaal weer genieten van de belevenissen van Alex, Piper en de andere gevangenen in Litchfield. Op 9 juni verschijnt het vijfde seizoen van ‘Orange Is The New Black’ op Netflix. Dat maakte de streamingsdienst woensdag bekend tijdens een persevenement.

De verhaallijn van het 13 afleveringen-tellende seizoen blijft helaas nog even geheim. Wel onthulde actrice Danielle Brooks vorige maand dat het zal gaan over drie dagen in Litchfield. Uit de korte teaser hierboven blijkt al dat veel actrices die we kennen van de vorige seizoenen weer van de partij zijn.

Ook na seizoen vijf zijn we nog niet van OITNB af; vorig jaar werd bekend dat er ook een zesde en zevende seizoen aankomen.