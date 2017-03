Nikkie Plessen: ‘Ik had niet verwacht dat ik antwoord zou krijgen van Kate Moss’

Onder het motto ‘Nee heb je, ja kun je krijgen’ stuurde Nikkie Plessen een mail naar Kate Moss. Nu is ze het gezicht van haar modemerk NIKKIE, brengen ze samen een lijn uit én zitten ze in de friend zone.

Ze heeft al zo’n 36 uur niet geslapen als Nikkie Plessen bij de VIVA-shoot aankomt. Maandag vloog ze naar Singapore, moest ze meteen uit het vliegtuig door naar een fotoshoot en zat ze daarna weer op de vlucht terug om op woensdag hier te zijn. Door het tijdsverschil heeft ze geen oog dichtgedaan, maar hé: “Photoshop doet wonderen voor je wallen,” lacht Nikkie. De afgelopen twee maanden was de ontwerper het gesprek van de dag omdat ze niemand minder dan Kate Moss wist te strikken als gezicht van haar NIKKIE-lijn. Kate, die normaal overal ‘nee’ tegen zegt.

Had je gedacht dat het ging lukken om Kate binnen te halen?

“Nee, ik had überhaupt niet gedacht dat ik een antwoord zou krijgen op de mail die ik haar stuurde. Maar toen mochten we ineens naar Londen komen om allerlei presentaties te geven en daar bleek dat zij onze stijl leuk vindt. Dan gaat het erom of je ook een persoonlijke klik hebt en die was er onwijs, dus zo is onze samenwerking ontstaan.”

Wanneer merkte je dat die connectie er was?

“Je merkt in eerste instantie dat het niet doodvalt in een gesprek.Dat je hebt afgesproken tot tijd X, maar dan blijft doorpraten. En dat je het daarna met elkaar hebt over de kinderen en dat het echt gezellig is, alsof je met een vriendin bent. Dan neem je een wijntje en wordt het ineens héél erg leuk. Na de bekendmaking van Kates favorites-collectie Selected by Kate Moss in Berlijn zijn we nog met een kleine groep op haar kamer doorgegaan. Dat werd een onwijs leuk feestje tot vroeg in de morgen, dat hoeft ze natuurlijk ook niet te doen. Kate zei erover in de Duitse Vogue: ‘Natuurlijk is het een samenwerking, maar Nikkie is ook gewoon een heel leuk wijf.’”

Wat heb je voor Kate betaald?

“Dat vind ik zo mooi: heel Nederland is daar benieuwd naar, maar die vraag ga ik nooit beantwoorden. Ik leid mijn bedrijf heel weloverwogen en heb mezelf vooraf afgevraagd wat het mij oplevert en of dat het voor mij waard is. Nou, ja dus.”

