Op dit avocadoluchtbed wil je ronddobberen deze zomer

Roze flamingo, move over. Deze zomer dobberen we rond op een avocadoluchtbed!

Dat de avocado nog steeds populair is, moge duidelijk zijn. Onlangs werd er een heus avocadorestaurant geopend, we zien ze op smartphonehoesjes en mensen zetten zelfs tattoos van de groene vrucht (ja echt, zoek maar eens op #avocadotattoo). Het bedrijf Kool Pool speelt daar slim op in en komt met een heus avocadoluchtbed.

Op het luchtbed kan je van de zomer lekker lui ronddobberen, maar is ook hartstikke geschikt voor de sportieve types onder ons. De avocadopit kan je er namelijk uithalen en gebruiken als strandbal!

Hebben? De toffe musthave is (nu nog als pre-order) te bestellen op Kickstarter. Kool Pool heeft zijn doel van tienduizend dollar al gehaald, dus het ziet ernaar uit dat het avocadoluchtbed er echt gaat komen. Hoera!

Bron en beeld Kickstarter