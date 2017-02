Oscars-goodiebag bevat wel heel bijzonder voorwerp voor in je vagina

Na de ophef over de exorbitant hoge waarde (€ 243.980) van de Oscars-goodiebag, is nu de inhoud van de tas vol fabulousness onderwerp van gesprek. Dit keer vanwege een wel erg bijzonder voorwerp dat erin zit. De genomineerden die geen Oscar in ontvangst mochten nemen gingen namelijk naar huis met een fitness tracker voor in je vagina (ja, echt).

Voor wie nog niet bekend is met de tool: de ‘Elvie pelvic floor exercise tracker’ is een klein mintgroen apparaatje dat je in je vagina stopt. Hij meet het samentrekken van je bodembekkenspieren en helpt je inzicht te geven in de activiteit daarvan. Zo kun je meer controle krijgen over deze spieren. Het trainen van de bekkenbodemspieren kan van belang zijn na het bevallen of om sexuele klachten of incontinentie te verhelpen.

De tracker is via Bluetooth verbonden aan je smartphone. Via een app kun je de spieractiviteit bijhouden, oefeningen doen en (hopelijk) vooruitgang meten. Trainen maar!

