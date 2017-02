Pakken voor mannen? Nee hoor! Zo draag je een pak als vrouw

Mannen in pak, het is een plaatje om naar te kijken en wij vrouwen kunnen er geen genoeg van krijgen. Iedere man wordt er gelijk tien keer knapper door, maar dat betekent niet gelijk dat een pak mannelijk is. Vrouwen kunnen er ook wat van.

Een suit bij vrouwen is misschien nog wel mooier dan bij mannen, als je het ons vraagt. Mits-ie goed gedragen wordt natuurlijk. Gelukkig staat Pinterest vol met prachtige vrouwen die het pak op een fantastische manier dragen. En dat kan jij ook!

Get inspired

Als er iemand is die er fantastisch uitziet in suits en er regelmatig in gespot wordt is het Victoria Beckham wel. Posh Spice draagt het pak met confidence en we kunnen er zeker wat van leren. Maar er zijn ook genoeg andere inspiratiebronnen voor een vrouwelijk pak. Fashion-bloggers zien er sowieso altijd to die for uit, ook in pak.

Draag je suit met hakken voor een vrouwelijk effect. Ga je voor een meer casual look? Ook met een paar sneakers staat een suit geweldig. Spice it up met een paar glitterenkellaarsjes voor de echte durfals.

Suit up

StyleToday heeft hun favoriete pakken uit de shop meteen voor je geselecteerd om te shoppen. Of je nu gaat voor classic black or white, kiest voor een kleurtje of liever gestreept de straat op gaat, we hebben het allemaal. Happy shopping!