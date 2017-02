Series bingen als je partner niet thuis is? Nederland heeft minste ‘Netflix cheaters’

Samen een serie kijken kan heel chill zijn, maar soms ook irritant: als je partner geen tijd heeft en jij het liefst verder wilt bingen. Toch blijven wij Nederlanders behoorlijk trouw en kijken we niet stiekem verder – ook wel ‘Netflix cheating’ genoemd – zo blijkt uit onderzoek van Netflix.

Maar liefst 73 procent van de respondenten geeft aan nooit stiekem afleveringen van een serie te hebben bekeken zonder aanwezigheid van hun partner. Dat is het hoogste percentage ter wereld! Ook in Duitsland en Polen zijn seriekijkers behoorlijk trouw, daar ligt het percentage respectievelijk op 65 en 60 procent.

In 2013 kwam het fenomeen ‘Netflix cheating’ voor het eerst naar voren in een Amerikaans onderzoek. Vier jaar later is dit bedrog wereldwijd verdrievoudigd. In Brazilië en Mexico zitten de meeste cheaters: daar doen maar liefst 58 en 57 procent aan ‘Netflix cheating’.

Alle smoesjes verzamelen

We cheaten dus niet zo snel wat betreft het kijken van series. En als we het al doen, is het meestal ongepland en vrij impulsief. Opvallend: 62 procent van alle cheaters is man. De top drie smoezen om wél verder te kijken met onze favoriete serie:

Ik kon gewoon niet stoppen met kijken (43%) Ik ben een grotere fan van de serie dan mijn partner (36%) Ik had een ontembare drang om te zien wat er verder ging gebeuren (29%)

De respondenten zijn het meest vaak ontrouw wanneer ze alleen thuis zijn. Ook blijkt een reis of het in slaap vallen van de partner een goed excuus om alleen verder te kijken.

Bingen maar

De Netflix-series die het meest stiekem gebinged worden zijn ‘Black Mirror’ (18 procent), ‘Orange is the new black’ (12 procent), ‘Jessica Jones’ (11 procent). Andere series die populair zijn onder Nederlandse cheaters zijn ‘Narcos’, ‘House of cards’, ‘Making a murderer’ en ‘Love’.