Show die killer legs in een knappe playsuit

Als je het ons vraagt mag de zon nu wel gewoon gaan schijnen, en het kwik stijgen. We zijn die dikke truien zat en willen gewoon weer rokjes en zomers tops dragen. Helaas moeten we nog even wachten, en blijven die zomerse kleren nog ver achter in onze kast liggen. Dat weerhoudt ons er niet van om flink te gaan shoppen en flink wat geld uit te geven aan zomerse kleding.

In de o-zo schattige playsuit kan je je killer legs in laten zien en iedereen jaloers maken met je bruine benen. Of je nu gaat voor een playsuit met lange mouwen, een off shoulder variant, een zwarte of felrode playsuit, er is voor ieder wat wils. Ook zo leuk: je kunt de playsuit casual combineren met een paar sneakers, maar je kunt je gympen ’s avonds ook inwisselen voor een paar pumps voor een chiquere look.

Show some skin

