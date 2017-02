Sigrid ten Napel: ‘Ik vind iemand er tof uitzien als diegene zelf vindt dat ie er tof uitziet’

Ze vindt shoots eigenlijk een tikkie awkward, maar hijs Sigrid ten Napel (24) in een creatie van Claes Iversen en ze is om. De ‘Penoza’-actrice over haar werk, onzekerheid en haar stijl.

Tekst Eline Krak | Foto’s Ellen van Bennekom

Shoot

“Ik hou niet van fotoshoots; ik vind ze ongemakkelijk en niet noodzakelijk. Maar het hoort erbij én het mocht wat sexyer deze keer, daar was ik wel voor in. En Claes Iversen, hè, hij is toch een kunstenaar. Maar goed, ik ben geen model, dus ik doe maar wat en drijf een beetje de spot met mezelf.”

Eigen stijl

“Ik hou van eenvoudige, eenduidige kleding die kwaliteit en eigenheid uitstraalt, maar het mag nooit je persoonlijkheid overschreeuwen. Ik heb graag dat mensen horen wat ik zeg, haha.”

Tof

“Ik vind iemand er tof uitzien als diegene zelf overtuigd is van wat ie draagt, ongeacht wat een ander ervan vindt.”

Kast

“Die ziet er georganiseerd uit, met alles op kleur gesorteerd. Mijn stijl is niet heel veranderlijk. Maar ik ben wel dusdanig melancholisch dat ik sommige kledingstukken niet meer wíl dragen, omdat ze te veel verbonden zijn aan iets uit het verleden.”

Shoppen

“Haat ik. Ik word er onrustig van en vind paskamers confronterend. Ik koop veel online. Als ik wel buiten de deur winkel, ga ik naar Nobody Has To Know in Amsterdam. Ik let ook steeds meer op duurzaamheid: ik koop vintage of betaal iets meer voor een eerlijk product.”

Miskoop

“Dat was toen ik als zoekende puber voor het eerst mijn eigen geld ging verdienen. Op een brakke ochtend, nog een beetje wankel, heb ik toen een paar belachelijk lelijke en veel te dure, aardkleurige tunieken met borduursels gekocht. Ik wilde ze terugbrengen, maar ik woonde niet in Amsterdam. Toen heb ik de winkel opgebeld en een zielig verhaal verzonnen, zodat ik ze veel te laat alsnog kon retourneren. Waar ik me overigens nog steeds voor schaam, haha.”

Accessoire

“Sinds een paar weken heb ik een Japans notitieboek. Daar schrijf ik elke dag een to-do-list in. Ik kan niet meer zonder. Het is heel rustgevend. En ik maak er weinig pretentieuze tekeningetjes bij. Als ik boodschappen moet doen, teken ik een boodschappenmandje, als ikrepetities voor ‘Een Meeuw’ heb, teken ik er een meeuw bij.”

