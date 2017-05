Top 5 best gelezen artikelen – week 18

Druk geweest met andere dingen dan VIVA.nl checken? Dat snappen we heus, en daarom zetten we de vijf best gelezen artikelen van afgelopen week voor je op een rij.

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze keer: Ton (28): ‘Ik bleek sex te hebben gehad met een escort, gratis’.

Een irritante collega, je zingende buurman of die irritant huilende baby in het vliegtuig… Lijkt het je niet heerlijk om af en toe even al je omgevingsgeluid uit te schakelen? Dankzij deze nieuwe oordoppen kan het.

Na een lange werkdag of intense fietstocht ruiken we vaak niet meer naar bloemetjes. Niet gek, wél heel irritant. Uiteraard wil je op tijd klaarstaan met een deootje, maar hoe weet je of je niet te laat bent? Nou, daar is een truc voor!

Goed nieuws voor iedereen die het ook niet kan laten om af en toe iets bij AliExpress te bestellen. De webshop heeft zijn handen ineen geslagen met PostNL, waardoor AliExpress binnen vijf tot zeven (!) werkdagen kan leveren aan Nederland. Hoera!

Een nieuwe maand is aangebroken. Dat betekent dat er weer nieuwe titels op Netflix worden toegevoegd! Wij zetten de titels die je vanaf mei kunt gaan bingen, voor je op een rijtje.

Beeld iStock