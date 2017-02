Top 5 best gelezen artikelen – week 5

Druk geweest met andere dingen dan VIVA.nl checken? Dat snappen we heus, en daarom zetten we de vijf best gelezen artikelen van afgelopen week voor je op een rij.

Beeld iStock

Over het niet verwijderen van make-up voor het slapengaan doen allerlei horrorverhalen de ronde. Eerst zien, dan geloven! Journalist Daphne Dorgelo neemt de proef op de som en kruipt een week lang mét make-up haar bed in.

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Madelon (30): ‘Soms sluiten we onszelf op in de badkamer voor een snelle pijpbeurt.’

Geen zin/tijd/talent om Netfix af te speuren naar nieuwe series? VIVA deed alvast het zoekwerk voor je. Dit zijn de nieuwe Netflix-series van 2017 die je móét zien.

De Badjas is een bewust naamloze schrijver uit Amsterdam, die elke week over zijn sexavonturen vertelt: ‘Ongeduldig kroop ik met mijn hoofd tussen haar benen.’

Elke week geven we je een kijkje in iemands liefdesleven in VIVA’s rubriek ‘De Status’. Deze week Yolanda (24), die trots is op haar jonge gezin.