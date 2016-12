Top 5 best gelezen artikelen – week 51

Druk geweest met andere dingen dan VIVA.nl checken? Dat snappen we heus, en daarom zetten we de vijf best gelezen artikelen van afgelopen week voor je op een rij.

Beeld iStock

Vorige week werd de halve finale van ‘Expeditie Robinson’ gespeeld. Helaas voor Jessie Jazz, Anna Nooshin en Suzanne Klemann, want zij moesten het spel verlaten. Wij spraken Suzanne (53) over het avontuur.

Naast Suzanne moest ook Jessie Jazz het speelveld verlaten na de halve finale. Hoe heeft zij Expeditie Robinson ervaren? ‘Het groeide m’n broekje uit, maar dat boeide me niet’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze keer: Eva (29), werkt als Finance manager, woont in Rotterdam. Relatie: Single sinds ruim 1 jaar. Aantal bedpartners: 20 Aantal relaties 1, die 7 jaar duurde Noemt haar vagina: Kut.

Suzanne en Jessie verlieten vorige week Expeditie Robinson, maar ook Anna Nooshin haalde de halve finale niet. We spraken met haar over het avontuur.

Geen zin om een 5 gangendiner te verzorgen voor je gasten tijdens de feestdagen? Hoeft ook niet, wij hebben een veel beter idee: kaasfondue! Het is makkelijk voor te bereiden, je kunt er alle kanten mee op en het is (letterlijk) om je vingers bij af te likken.