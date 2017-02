Top 5 best gelezen artikelen – week 6

Druk geweest met andere dingen dan VIVA.nl checken? Dat snappen we heus, en daarom zetten we de vijf best gelezen artikelen van afgelopen week voor je op een rij.

Beeld iStock

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze keer: Moos (32): ‘Het mag wel wat ruiger, knijp gerust mijn keel dicht’

Journalist Mayra Louise (34) viert deze zomer haar vijfjarig single bestaan. Na flink wat geflirt, geswipe en gedate neemt ze haar liefdesleven onder de loep. Wat ontdekte ze over zichzelf en over de mannen in haar leven?

Rimmen, squirten, teabaggen… Sommige begrippen in sexland vereisen de nodige uitleg. Om de volgende keer te begrijpen wat je bedpartner bedoelt als hij begint over plompzakken, is het misschien handig om deze lijst door te nemen.

Een overvolle kast en toch niets om aan te trekken… Ken je dat? De kunst is om creatiever te worden met de inhoud van je kast, en dat kan met behulp van Project 333.

De Badjas is een bewust naamloze schrijver uit Amsterdam, die elke week over zijn sexavonturen vertelt: ‘Ineens zit ik halfnaakt op haar hotelbed’.