Top 5 best gelezen artikelen – week 9

Druk geweest met andere dingen dan VIVA.nl checken? Dat snappen we heus, en daarom zetten we de vijf best gelezen artikelen van afgelopen week voor je op een rij.

Beeld iStock

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Bruno (37): ‘Op sommige zomerdagen denk ik elke minuut aan sex’.

Al 26 jaar is AnyBody een van de meest spraakmakende en herkenbare rubrieken van VIVA. Nu gaat AnyBody een stap verder, namelijk online! In aflevering 1 vertelt Jodie (31) over haar lichaam.

Wat doe je als je op date mag met Hollands hotste ex-wielrenner Thomas Dekker (32)? VIVA’s Jessica en Thea springen met hem op de tandem en horen hem uit over ‘Expeditie Robinson’ en z’n sex-, drugs- en rock-’n-roll-verleden.

Hoewel Netflix ons flink liet schrikken door bekend te maken dat er maar liefst 200 titels verdwijnen van de streamingdienst, verschijnt er in maart ook flink wat nieuws online. Maak alvast maar wat ruimte in je agenda om te gaan bingewatchen, want de lijst belooft veel goeds.

Tijdens de vierde aflevering van het tweede seizoen van ‘Temptation island’ is het eindelijk zover: kampvuur-tijd! De stellen krijgen tijdens het kampvuur beelden van elkaar te zien. Het levert bijzondere televisie op…