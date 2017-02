VIDEO: Trailer ‘Voor elkaar gemaakt’

Op 20 april verschijnt de romkom ‘Voor elkaar gemaakt’ in de Nederlandse bioscopen. Vandaag werd de trailer gelanceerd, en dat belooft veel goeds!

‘Voor elkaar gemaakt’ draait om Felix (Matthijs van de Sande Bakhuyzen) die volop van zijn vrijgezelle bestaan geniet; hij is gelukkig met een leven zonder vaste relatie en kinderen. Totdat een onenightstand door een bizar incident eindigt in het ziekenhuis. Als Felix daar bijkomt, krijgt hij tot zijn schrik de diagnose dat hij voor eeuwig onvruchtbaar zal zijn. Nu het stichten van een gezin opeens geen keuze meer is, maakt zijn happy single gevoel plotseling plaats voor een groeiende kinderwens. Zijn prettig gestoorde broer Jelle ontdekt dat een eerdere donatie van Felix aan de spermabank goed terecht is gekomen: bij de eicel van TV-presentatrice Jip (Loes Haverkort). Vanaf dat moment zet Felix alles op alles om de vader te worden van het enige kind dat hij ooit zal kunnen hebben. Of Jip nu een vriend heeft of niet…

Naast Matthijs van de Sande Bakhuyzen en Loes Haverkort zien we ook Fabian Jansen, Roeland Fernhout, Sanne Vogel, Birgit Schuurman, Ferdi Stofmeel, Eva van de Wijdeven en Beau van Erven Dorens in de film.