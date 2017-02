VIDEO: ‘FIFTY SHADES DARKER’ in première in Amsterdam

Dinsdagavond was het zover: ‘FIFTY SHADES DARKER’ ging in première. Bij bioscoop Pathé Tuschinski in Amsterdam was het een drukte van belang met fotografen, cameraploegen en natuurlijk heel veel BN’ers! Wij vroegen bekend Nederland het sexy hemd van het lijf.

In het langverwachte vervolg op ‘FIFTY SHADES OF GREY’ probeert Christian (Jamie Dornan) Anastasia (Dakota Johnson) over te halen om bij hem terug te komen, maar zij eist een andere regeling. Terwijl het tweetal aan hun vertrouwen werkt, duiken er duistere figuren uit Christians verleden op die vastbesloten zijn om hun toekomst samen te verstoren.

De bioscoopfilm is gebaseerd op het tweede boek van de bestselling boekenreeks van E.L. James. Naast de sexy hoofdrolspelers hebben ook Rita Ora, Luke Grimes en Kim Basinger een rol in ‘FIFTY SHADES DARKER’.

‘FIFTY SHADES DARKER’ is vanaf 9 februari te zien in de bioscoop.