Je wilde niet weer de traktatie van die collega afslaan en dat toetje bij het etentje was ook te verleidelijk. Gevolg: je krijgt je broek niet meer dicht.

Liggend je spijkerbroek aantrekken is een optie, maar om te zorgen dat je ook ademend de dag doorkomt is er een makkelijkere oplossing. Het enige wat je ervoor nodig hebt is een elastiekje. Check de video!