VIVA SHOP – Glanzen en dansen

Maak maar wakker hoor, je inner ekster. Want NYE leent zich perfect voor een outfit met een glittertje en een schittertje.

Van paillettenjurkjes tot shiny schoenen en glitzy accessoires – zorg dat jij deze avond en nacht niet te missen bent! In de extra dubbeldikke VIVA 51-52 hebben wij de meest feestelijke outfits voor je op een rij gezet. Dus zet die champagne maar vast koud, want het feest begint hier. En om eventuele shopstress te verlichten, hebben we het je makkelijk gemaakt: al onze favorieten scoor je simpel en snel in de VIVA Shop.