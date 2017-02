VIVA’s Vijf: De leukste Valentijnsdagkado’s + WIN!

Yes, yes, yes! De dag der liefde komt steeds dichterbij dus we mogen weer gaan bedenken wat we dit jaar aan onze geliefde geven (of vragen!). Voor vrouwen is de keuze reuze, maar wat geef je in hemelsnaam aan je vriend? Om het beide makkelijker te maken geven wij je vijf tips én maak je kans op een boxershort van A-dam Underwear voor de mister.

Tekst Daphne Ponsteen

Hippe billen

Doorbreek de jaarlijkse traditie van hetzelfde geurtje (of helemaal geen cadeau) en geef dit jaar een leuke boxer aan je lover. A-dam Underwear streeft ernaar de beste boxers ooit te maken met originele designs voor mannen met karakter die ook nog eens heul lekker zitten. Want het gaat tenslotte om de inhoud. Verkrijgbaar via adamunderwear.com.

Liefde om je nek

Deze ketting van Mimi et Toi is bedrukt met het woord ‘Amour’. Klinkt als het ideale Valentijnskado toch? Maar zelfs als je geen date hebt kunnen wij begrijpen dat je dit prachtjuweel om je nek wilt hangen. Treat yourself? Verkrijgbaar via mimiettoi.com voor 59,95 euro.

Vurige zoenen

‘Take a lover who looks at you like maybe you’re magic’, aldus KIKO. Met deze Valentijns collectie moet dit zeker lukken, want de collectie bestaat uit een romantisch rode lippenstift (die niet afgeeft!), schattige blush en matching nagellak. Perfect voor datenight dus. Verkrijgbaar bij KIKO winkels en op kikocosmetics.com.

Naturel natuurlijk

Good vibes only bij Monki dit voorjaar. Voor hun nieuwe lingeriecampagne zijn vier jonge creatieven gefotografeerd, én unretouched. Want elke vrouw is prachtig, ‘just the way you are’. Naast mooi is de lingerie ook nog eens erg betaalbaar. Verkrijgbaar op monki.com.

Crispy love

Echte liefde gaat door de maag, moeten ze bij Australian Homemade gedacht hebben. Met deze mymuesli ‘I Love You’-variant verover je zonder twijfel de liefde van je leven. Het is bijna te leuk om op te eten. Verkrijgbaar via mymuesli.com vanaf 8,90 euro.

WIN!

Speciaal voor Valentijnsdag mogen wij 5 boxers van A-dam Underwear weggeven. Meedoen? Je hoeft alleen maar onderstaand formulier in te vullen en je maakt kans op één van de vijf kleurrijke exemplaren.