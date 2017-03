VIVA’s Vijf: De nieuwste hotspot van Amsterdam + luistertip van de week

In VIVA’s Vijf geven wij je vijf tips voor de leukste dingen om te eten, te doen of gewoon te kopen. Deze week onder andere de nieuwste hotspot van Amsterdam en de zangeres wiens muziek wij momenteel helemaal grijs draaien.

tekst Daphne Ponsteen

Tintje heftiger

Jamie Dornan en Dakota Johnson zijn terug als Christian Grey en Anastasia Steele in de nieuwe spraakmakende film ‘Fifty shades darker’, gebaseerd op het tweede boek uit de bestsellerreeks van E L James. Christian probeert Anastasia over te halen om bij hem terug te komen. Intussen duiken er duistere figuren op uit zijn verleden die hun toekomst samen willen verstoren. Sinds 9 februari in de bioscoop.

Room with a view

VIVA testte als een van de eersten het Sir Adam Hotel in Amsterdam. Het hotel bevindt zich in de A’dam Toren en de kamers hebben dan ook een geweldig uitzicht over het Ij én een inrichting waar menig designerhart sneller van gaat kloppen. En dan hebben we het nog niet eens over het ontbijt gehad… De ideale hotspot voor een bezoekje in de hoofdstad. siradamhotel.com

Girlpower op cd

Vandaag is het nieuwe album ‘Moonchild’ van Amber Gomaa uitgekomen en VIVA is fan! Gisteravond lanceerde ze haar album in Doka in Amsterdam en wij waren erbij. Deze 29-jarige Amsterdamse van Egyptisch/ Nederlandse origine is geen onbekende in de vaderlandse popwereld. Ze heeft haar sporen wel verdiend als achtergrondzangeres van Alain Clark en Jett Rebel. Nu brengt ze met haar nieuwe cd een boodschap voor haar generatie: je bent nu jong, doe er wat mee! Haar muziek zit vol energie en zorgt ervoor dat je slechte humeur verdwijnt als sneeuw voor de zon. Luister zelf maar!

Klikkerdeklik

In het nieuwe boek ‘Klik’ van auteur Rainbow Rowell volgen we beste vriendinnen (en collega’s) Beth en Jennifer. Als IT-medewerker Lincoln de mailwisselingen van Beth en Jennifer per ongeluk tegenkomt, moet hij ze eigenlijk een officiële waarschuwing sturen. Maar hun mailtjes zijn zo grappig en zijn baan is zo saai… Hij blijft meelezen tot hij doorheeft dat hij verliefd aan het worden is op Beth. Via e-mail. Kan hij de situatie nog redden? Via Bol.com voor €19,99.

VIVA Loves Macarons

Speciaal voor alle macaron-addicts lanceert Alessandro International de We Love Macarons handcrème–collectie. Drie voedende en hydraterende handcrèmes voor zijdezachte handen, in de heerlijke geuren: aardbei, pistache en citroen. De olijfolie in de crème heeft een beschermend effect en een herstellende werking op de nagelriemen. Hebben! Verkrijgbaar voor €4,95.