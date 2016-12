VIVA’s Vijf – Van NYE-starterspakket tot anti-katerdrankje

Oud & Nieuw is zo’n feestje waar je weken naar uitkijkt, maar dat negen van de tien keer uitpakt als een groot fiasco. Daarom heeft de VIVA-redactie deze week alvast 5x feestelijke Oud & Nieuw tips voor jou op een rij gezet om dit jaar met een big bang af te sluiten.

Van Edel

Beleef een onvergetelijke avond tijdens het Edel Oud & Nieuw Spektakel in het Amsterdamse feestpaleis Het Sieraad. Extra leuk: dit jaar draait het niet alleen om de muziek, maar ook om knallende activiteiten. Denk: een cursus afdansen, filosoferen to the future, een oliebollencontest en een anders-dan-anders oudejaarsbingo.

Wat een feest

Pre-party bij jouw thuis? Met dit NYE-starterspakket van Delight Department is je huis en het feestje in een handomdraai ‘oud-en-nieuw-proof’. Het pakket bestaat uit tien feesthoedjes, hysterische confetti en drie honeycomb-ballen. Klaar voor het nieuwe jaar? Af!

€ 25,80, via VTwonen

Sprookjesachtig proosten

De ultieme tip voor de laatste avond van het jaar: breng de jaarwisseling dit jaar door in de Efteling. Naast genieten van de optredens, bubbels, oliebollen en vuurwerkpijlen kun je óók nog alle attracties in. Vanaf 19 uur openen de poorten voor dit magische feest, dat tot 1 uur duurt.

Het brow-effect

We zagen de trend al even geleden bij Gigi Hadid op de catwalk in Parijs, maar nu mogen we ook zelf uitpakken. Met een glitter-underbrow voeg je lekker wat sparkle toe aan je party make-up. Tip: Gebruik de Heavy Metal Glitter Eyeliner van Urban Decay.

€ 20,40, via ICI PARIS XL

De kater komt niet later

Heb jij op 1 januari een verplichte nieuwjaarsborrel bij je schoonfamilie op de planning staan? Voor vijf euro scoor je de Reset Afterdrink, die je een katervrije morning after belooft. In het magisch blauwe drankje zitten namelijk heel veel mineralen en voedingsstoffen die het alcoholgif acetaldehyde afbreken, dat voor dat ellendige brakke gevoel zorgt. Bestellen doe je hier.