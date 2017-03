Volgens locals: Kopenhagen

Cécilia Cosnard des Closets (25), communicatieconsultant, woont nu tweeënhalf jaar in Kopenhagen. Ze krijgt geen genoeg van de lieve mensen, de waanzinnige burgers en haar favoriete koffietentje.

Waarom is Kopenhagen zo’n fijne stad om te wonen?

Ik ben hier vanuit Parijs naartoe gekomen voor mijn masteropleiding aan de Kopenhaagse business school. Nu kan ik me niet voorstellen dat ik ooit weer vertrek, ik voel me hier heel erg thuis. Het is echt een stad voor wandelaars en fietsers, waar mensen respect hebben voor elkaar.”

Waar woon je?

“In de wijk Amagerbro, waar je net als in de rest van Kopenhagen een perfecte mix vindt van oude architectuur en modern design. Het is er goedkoop wonen en er zijn ontelbaar veel restaurants. Sterker nog: dit is dé nieuwe foodie spot.”

Hoe ziet je ideale vrije dag eruit?

“Dat hangt af van het weer, maar beginnen met een lange brunch is altijd goed. Daarna ga ik lekker naar het park aan het water in Islands Brygge, waar ik bedenk in welk restaurant ik die avond wil eten. Ik eindig de dag met een cocktail.”

Klopt het dat iedereen fietst in Kopenhagen?

“Ja! Het is hier heel plat, dus je fietst overal zo heen. Goed voor de gezondheid, portemonnee en het milieu. Omdat Denen heel bezorgd zijn over onze impact op het milieu, verplaatsen ze zich in Kopenhagen het liefst op een ‘groene’ manier. Dat doen ze trouwens al heel lang.”

Wat is behalve fietsen nou typisch Kopenhaags?

“Kopenhagers kunnen echt overal chillen. Elke spot in de zon waar je kunt zitten, ook al is het op de grond, is perfect om een wijntje of biertje te drinken en te ontspannen. Bij de Dronning Louises-brug komen veel verschillende soorten mensen samen. Verder vind ik vooral Christianshavn geweldig, omdat ik graag aan het water zit.”

Lezen



Mad About Copenhagen is een fantastisch blog over de beste plekken om te eten en drinken. De fotografie op hun website en Instagram is om je vingers bij af te likken. Ik krijg er als foodie geen genoeg van.

madaboutcopenhagen.dk

Shoppen



Magasin du Nord is een van de bekendste warenhuizen van Denemarken. Zeven verdiepingen mooie merken! Als je weet waar je naar op zoek bent, reken er dan maar op dat ze het hebben.

magazine.dk

Uitgaan



Chateau Motel is een te gekke club met goeie muziek en een interieur dat eruitziet als een mix tussen een oversized zolder en een mansion.

chateaumotel.dk

Eten



Väkst is mijn favoriet. Het eten is waanzinnig goed en – voor Kopenhaagse begrippen – betaalbaar, de service is fantastisch en de vibe is top voor iedereen die net als ik van planten houdt. Dit restaurant zit namelijk in een kas!

hostvakst.dk

Koffie



“Zoek je een gezellige plek aan het water om tussen de locals een goeie kop koffie en simpel menu met één gerecht per dag te nuttigen, probeer dan La Banchina. Ver weg van het centrum en zonder toeristen: het is de vredigste plek die ik ken. Ook in de wijk Nørrebro struikel je over de schattige koffiespots. Bevar’s is altijd supergezellig.”

labanchina.dk, bevars.dk

Zomer

Rond het eerst weekend van juni is het vijf dagen een ‘georganiseerde chaos’ in de stad, want dan vindt Distortion plaats. De straten van Nørrebro en Vesterbro lopen dan vol met feestvierders. Een soort Koningsdag, maar uiteraard zonder oranje. 31 mei t/m 4 juni

cphdistortion.dk

