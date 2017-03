Volgens locals: Londen

Grace Roome (23) is gek op cosy Engelse pubs en bruncht zich elk weekend suf. Ze woont naast Wimbledon Stadium in Zuid-West Londen en kent als pr-expert alle hotspots op haar duimpje.

Wat is het leukste aan Londen?

“De cultuur! Londen bestaat uit veel verschillende wijken en overal wordt anders geleefd. Voor een heerlijke curry ga je naar Brick Lane, voor jerk chicken (Jamaicaanse kip) naar Brixton. Verder maakt de muziek en fashion Londen awesome!”

Waar werk je?

”Ik werk in de pr op Oxford Street. I love it! Tijdens mijn werk ontmoet ik superveel nieuwe mensen: de ene dag een blogger, dan weer een celeb. Ik neem mijn klanten mee naar leuke restaurants en bars, daarom ga ik graag uit om leuke nieuwe spots te ontdekken.”

Wat doe je het liefst in het weekend?

”Ik begin zaterdag met yoga. Daarna spreek ik af met een vriendin om te brunchen in South Kensington, dicht bij mijn huis. Vervolgens ga ik met mijn vriend naar wat bars met goeie dj’s. Zondag ontbijt ik op bed, erna hardlopen langs de rivier en vervolgens weer brunchen of Sunday roast (geroosterd vlees) eten aan de rivier. Dat ligt eraan hoe brak ik ben.”

Fietsen, lopen, of de auto?

”Lopen! Met de auto kom je nergens. De metro is je beste vriend, maar voor het uitzicht pak je de bus.”

Shoppen

Brick Lane is de plek waar hip Londen neerstrijkt. Mijn tip: loungen in The Old Truman Brewery en shoppen in de alternatieve boetiekjes. En je kunt er ook heerlijke, goedkope curry’s eten. visitbricklane.org

Uitgaan

Fabric is één van de populairste nachtclubs. Bekendste namen uit de elektronische muziekscene draaien hier. fabriclondon.com

Restaurant



Bob Bob Ricard is mijn favoriete restaurant, in SoHo. Elke tafel heeft een knop ‘press for champagne.’ Geweldig toch! Als je ontbijt bestelt, krijg je een toaster op tafel. bobbobricard.com

Trendy



Brunches zijn hot, vooral in het weekend. En meestal drink je er een glaasje alcohol bij, of twee. 202 London, L’ET O en Barnyard London zijn aanraders. Vooral de bottomless brunches zijn in. Oftewel: all you can drink brunches. 202london.uk

Óok doen



Naar Carnaby Street, hét hart van West End, waar je ook Piccadilly Circus en Chinatown vindt. De winkelstraat loopt door in Oxford Street, voor uitgebreide shopsessies. Vergeet ook warenhuis Liberty niet.

Celebs spotten



Daarvoor ga je naar de wijken Chelsea, Knightsbridge en South Kensington.

Meer tips van Grace? Check VIVA 9! De editie ligt nu in de winkel of kan je hieronder online bestellen.