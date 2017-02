Volgens locals: Tel Aviv

Revital Vegter (31) woont en werkt sinds twee jaar in Tel Aviv.

Waarom is Tel Aviv zo’n leuke stad om in te wonen?

“In het begin is het heel overweldigend; je vraagt je voortdurend af wat wel en juist niet kan. Het mooie is: álles kan. Je mag dragen wat je wilt, doen waar je zin in hebt. Deze stad is de place to be voor ‘olim hadashim’, oftewel nieuwkomers. Veel mensen komen uit Amerika, Rusland en Frankrijk, maar ik ken ook Canadezen, Zuid-Afrikanen en Australiërs. Iedereen heeft iets van thuis meegenomen, waardoor er een bijzondere mix van cultuur en fashion is ontstaan. Overal zijn koffietentjes en kledingwinkels, het nachtleven verveelt nooit en de stranden zijn geweldig.”

In welke wijk woon je?

“Ik woon in Kiryat Meir, vlak bij het centrum. Het is hier fijn wonen. Bijna alles is op loopafstand of goed te doen met openbaar vervoer.”

Wat is momenteel hot in Tel Aviv?

Neve Tzedek, de eerste Joodse buurt buiten de oude stad Jaffa, heeft geweldige pop-upstores. Florentin is vooral bekend vanwege de hippe bars en street art. Daarnaast is Shuk Ha’Carmel, of Carmel Market, een belevenis. Ook is er elke week wel ergens een secret nature party. Op de dag zelf hoor je de locatie en voor je het weet dans je tussen de olijfbomen of op het strand.”

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?

“Meestal begin ik met een rondje hardlopen over de boulevard. Voor een Jemenitische brunch ga ik richting Kerem HaTeimanim, de wijk achter Shuk HaCarmel. Dan lekker uitbuiken en ’s avonds een biertje pakken in de stad.”

Wat is de beste manier om je te verplaatsen in Tel Aviv?

“Veel locals rijden op e-bikes. Ikzelf doe alles te voet en pak het liefst straatjes die ik niet ken. Zo leer je de stad goed kennen en kom je interessante dingen tegen.”

Vervoer

Met de bus ben je in iets meer dan een uur in Jeruzalem. Het verschil met Tel Aviv kan bijna niet groter zijn, en dat alleen al maakt een uitje naar de Heilige Stad de moeite waard. touristisrael.com

Eten

De Yudale Bar is eigenlijk niet meer dan een open keuken met wat barkrukken eromheen, maar de sfeer en het eten zijn fantastisch. machneyuda.co.il

Drinken

De overdekte straten van de Machane Yehuda Market zijn overdag gevuld met locals die er hun boodschappen doen. ’s Avonds komen de restaurants en bars met livemuziek tot leven. en.machne.co.il

Slapen

Het Abraham Hostel in Jeruzalem zit op een paar minuten lopen van de Yehuda Market. abrahamhostels.com/jerusalem

Uitzicht

Vanaf de Olijfberg in Oost-Jeruzalem heb je prachtig zicht op de oude stad.

Museum

Yad Vashem is een indrukwekkend museum over de Holocaust. Geen lichte kost, maar ook deze geschiedenis hoort bij Israël. yadvashem.org

