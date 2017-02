Waarom Maisie Williams and Sophie Turner friendshipgoals zijn

Deze week kan je in VIVA alles lezen over girlboss Sophie Turner. Al zes seizoenen is ze te zien als powerchick Sansa Stark in de populaire serie ‘Game of Thrones’. Sinds haar veertiende brengt Sophie dus maanden op filmsets door. Gelukkig is op de set ook haar best friend en GoT-zus, Maisie Williams, te vinden. Wij verzamelden de leukste BFF-moment van dit fantastische duo voor je. #Mophie

Fans noemen de twee liefkozend Mophie, een naam die ze zelf ook hebben omarmd.

Samen zijn ze het ultieme voorbeeld van girl power. Geen jaloezie tussen de twee jonge GoT-sterren, alleen maar liefde.

Bæ. A photo posted by Sophie Turner (@sophiet) on Jan 29, 2017 at 8:48pm PST

Ze hebben matchende tattoos van de dag waarop ze werden aangenomen voor ‘Game of Thrones’.

I'll remember this noooorrrrty weekend for the rest of my life A photo posted by Maisie Williams (@maisie_williams) on Oct 31, 2016 at 7:12am PDT

Perfecte outfitfoto’s maken voor het stappen, laat dat maar aan deze twee over.

Toen er de afgelopen Golden Globes een foto van Maisie Williams op de rode loper verscheen met het bijschrift ‘Maisie Turner’ zagen de ladies de grap er wel van in.

En hoe lief is dit momentje op de rode loper?

Samen zijn ze ook altijd in voor een grap.

via GIPHY

En TMI, dat kennen ze al helemaal niet.

itty, bitty titty committee A photo posted by Maisie Williams (@maisie_williams) on Apr 11, 2016 at 8:11am PDT

