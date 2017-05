WIN: Bioscooptickets voor ‘Unlocked’ met Orlando Bloom

Vanaf 4 mei draait de bioscoopfilm ‘Unlocked’ in de bioscopen. Niemand minder dan Noomi Rapace en Orlando Bloom zie je tijdens deze film op het witte doek. Zien? VIVA geeft 5 x 2 kaarten weg!

Fans van de serie ‘Homeland’ opgelet: deze CIA-actiethriller kan je waarschijnlijk ook wel waarderen. In ‘Unlocked’ verschaft een CIA-agent zonder het te weten informatie aan terroristen. Vervolgens moet de agent in een race tegen de klok een chemische aanval op Londen zien te voorkomen. Naast Noomi en Orlando hebben ook Toni Collette en John Malkovich een rol in de film.

