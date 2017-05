Yes! ‘Modern family’ krijgt twee nieuwe seizoenen

Een van onze favoriete series wordt verlengd met twee seizoenen! De Amerikaanse zender ABC heeft bekendgemaakt dat ‘Modern family’ een negende en tiende seizoen krijgt.

Steve Levitan en Christopher Lloyd, de makers van de serie, zijn heel blij met de verlenging. “We zijn ontzettend blij dat we meer tijd krijgen om deze boeiende personages uit te diepen met onze geweldige acteurs, schrijvers en crew. We zijn een grote familie.”

‘Modern family’ ging in 2009 van start en vertelt het verhaal van de familie Pritchett, hun partners en kinderen. De serie werd al snel populair en won maar liefst vijf Emmy Awards.

Katsjing

Voor de twee nieuwe seizoenen komt de hele cast weer bij elkaar én krijgen ze een riant salaris, weet The Hollywood Reporter. Hoe hoog dat precies is, is onduidelijk, maar de acteurs ontvingen voor het achtste seizoen ieder 350.000 dollar per aflevering.

Of het tiende seizoen het laatste seizoen is, is nog onduidelijk.

Lees ook:

Waarom je Modern Family’s Phil Dunphy in je armen moet sluiten

10 tekenen dat jij de Alex Dunphy van de familie bent

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale lente-aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Nu.nl | Beeld ANP