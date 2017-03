Yolanthe presenteert ‘Reunited’: ‘Ik had nog nooit zulke gelukkige mensen gezien’

Woensdagavond is de eerste aflevering van ‘Reunited’ te zien bij RTL 4. Yolanthe Sneijder-Cabau (31) brengt in het programma dierbaren samen die elkaar door bijzondere omstandigheden jarenlang niet hebben gezien.

Wat is ‘Reunited’?

“In het programma breng ik dierbaren samen die elkaar jarenlang niet in de armen hebben kunnen sluiten. Bijvoorbeeld broers, zussen, geliefden, moeders en kinderen die gescheiden zijn door adoptie, een ongeluk of doordat een van hen in de gevangenis zit.”

Waarom heb je ja gezegd tegen ‘Reunited’?

“Toen Erland Galjaard me drie jaar geleden benaderde, was ik meteen enthousiast. Ik vond het een hele eer, en daarnaast kan ik met dit programma echt iets voor mensen doen. Ik weet hoe het voelt om iemand te moeten missen: ik heb zelf mijn vader jarenlang niet gezien.”

In hoeverre is het programma uniek?

“We laten de hele weg naar de hereniging toe zien. Je ziet beide kanten, je hoort beide levensverhalen. We gaan naar plekken waar de deelnemers herinneringen hebben. Na de hereniging krijg je ook te zien wat het met diegene heeft gedaan. Meestal zie je dan compleet andere mensen.”

Welk verhaal is je het meest bijgebleven?

“Elk verhaal heeft iets bijzonders, maar als ik echt moet kiezen, ga ik voor de twee broers die na een auto-ongeluk op de Nederlandse Antillen uit elkaar zijn gehaald. De een kwam in Aruba terecht en heeft een heel zwaar leven, de ander woont in Nederland met zijn autistische zoontje, naar wie al zijn geld gaat. Ze zijn elkaars enige levende familie, maar hebben niet de financiën om elkaar op te zoeken. Het bij elkaar brengen was zo bizar mooi. Ik had nog nooit zulke gelukkige mensen gezien.”

Klinkt emotioneel.

“Klopt, ik kon het ook zeker niet altijd droog houden. Je leeft zo met die mensen mee. Het zou onmenselijk zijn als het me niets zou doen. Tijdens de herenigingen deed ik wel een stap terug, zodat het hun moment was. Maar erbij zijn was zó bijzonder.”

Hoezo lukt het jullie wel om die mensen bij elkaar te brengen, en hen zelf niet?

“Vaak lukt het niet vanwege financiën. Als je krap bij kas zit, kun je het je niet veroorloven om naar Columbia te vliegen. Maar soms ontberen mensen ook emotionele steun, ze vinden het heel eng en spannend. Doordat wij ze begeleiden, durven ze het toch aan. Ook zijn we naar gevangenissen in Thailand, Columbia en op de Dominicaanse Republiek geweest. Het zijn de gevaarlijkste gevangenissen ter wereld en je komt er niet zomaar binnen. Met een groot productieteam heb je een groter netwerk en dus meer ingangen.”

Je hebt een van je zussen al heel lang niet gezien. Maakte dat het draaien moeilijker?

“Nee, niet per se. Maar dat komt doordat het een keuze is dat we elkaar nu niet zien of spreken. De mensen in mijn programma wíllen elkaar juist zien, maar kunnen het niet. Het is overigens niet zo dat ik heb gebroken met mijn zus, wat je overal leest, maar mijn familie heeft geen contact met haar. Er zijn dingen gebeurd, die spelen nog steeds. Er is geen haat, geen nijd, geen oorlog en ik hou nog steeds van mijn zus. Ik hoop dat ze gelukkig en gezond is en dat dit op een dag allemaal anders is. Maar op dit moment is de situatie zoals ie is.”

Je bracht families bij elkaar terwijl je niet bij je eigen gezin was.

“Wesley moet natuurlijk elke dag voetballen, dus hij kon niet mee, maar Xess was er wel altijd bij. We besloten wel om hem niet mee te nemen naar Haïti, omdat dat een risicoland is. Maar naar alle andere landen was hij mee, hij is een echte travel baby, haha. De opnames begonnen toen hij vier maanden oud was. Ik was toen net gestopt met borstvoeding, maar het was voor mij geen optie om hem meteen achter te laten. Na elke reis waren we weer even thuis, dus de balans was op zich goed. Toch was het best pittig: het was tien maanden keihard werken. Ik heb er heel veel liefde en aandacht in gestoken, ik hoop dat dat terug te zien is.”

Waarom moet iedereen gaan kijken?

“Omdat deze mensen zich hebben blootgegeven en zichzelf laten zien. Je ziet hun verdriet, hun falen, hun verhalen en wat de hereniging met ze doet. Ik hoop dat de kijkers hierdoor nog meer waardering krijgen voor hun dierbaren.”

‘Reunited’ is vanaf woensdag 1 maart om 20.30 uur te zien bij RTL 4.