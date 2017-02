Zien! 5x films met Scarlett Johansson

Deze week staat Scarlett Johansson (32) op de cover van VIVA. Deze #girlboss heeft naast beauty ook een goed stel brains. Speciaal daarom vijf tips voor de ultieme Scarlett-films. Hoef jij je niet meer te vervelen!

Lost in Translation (2003)

Scarlett Johansson was amper 19 jaar oud toen ze haar grote doorbraak beleefde in de film ‘Lost in Translation’. De film was een regelrechte hit en wordt gezien als een van de beste films van de zeroes. Een uitgerangeerde acteur (Bill Murray) en gedumpte vrouw (Scarlett Johansson) beginnen een verrassende vriendschap. Met Tokyo als decor én prijswinnende regisseur Sophia Coppola kan je deze Oscarwinnende film alleen maar omarmen.

Chef (2014)

Een film over eten, mét Scarlett als sexy serveerster. Need we say more? Chef-kok Carl Casper (Jon Favreau) wordt ontslagen en moet op zoek naar een nieuwe baan. Zijn ex-vrouw (de prachtige Sofía Vergara) brengt hem op het idee om een foodtruck te beginnen. Hij knapt samen met zijn beste vriend en zoon een oude bus op en hoopt zo zijn passie voor eten weer terug te vinden.

Her (2013)

De film ‘Her’ speelt zich af in het jaar 2025. Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) probeert over zijn vrouw Catherine (Rooney Mara) heen te komen. Op een dag spot ie een nieuw product: een intelligent, zelfbewust en zelflerend besturingssysteem. Hij noemt het systeem Samantha (Scarlett Johansson) en hoe beter ze elkaar leren kennen hoe intiemer hun band wordt. Oké, Scarlett is in deze film niet fysiek te zien, maar haar zwoele stem is al reden genoeg de film eens te kijken.

Vicky Christina Barcelona (2008)

Vicky (Rebecca Hall) en Cristina (Scarlett Johansson) zijn twee Amerikaanse vrouwen die de zomer in Barcelona doorbrengen. Daar ontmoeten ze een Spaanse schilder (Javier Bardem) en diens mooie, maar knettergekke ex-vrouw (Penélope Cruz). Samen raken ze verwikkeld in een romantisch avontuur dat voor sommigen van hen een tragedie en voor anderen een wonder is. Daarnaast speelt het zich af in Barcelona. Zucht, we willen gelijk weer een reisje boeken.

We Bought a Zoo (2011)

In ‘We Bought a Zoo’ besluit een pas gescheiden vader met z’n twee kids te verhuizen naar een… dierentuin! Met wat hulp (van Scarlett, natuurlijk) besluiten ze het park op te knappen en van het een komt het ander. Van deze film word je instant happy, en naast Scarlett is Mark Wahlberg óók niet verkeerd om naar te kijken.