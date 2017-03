Zien: Nike lanceert collectie voor vrouwen met een maatje meer

Maatje XL is bij veel sportmerken voor de gemiddelde volle vrouw te klein. Dus dacht Nike: daar gaan we iets aan doen. En voilà: het merk stampt een volwaardige sportcollectie uit de grond om geheel in stijl de sportschool te betreden.

De tops, bh’s, leggings en buitenkleding gaan tot maat XXXL. “De dagen waarop we ‘vrouwelijke’ voor ‘athleet’ plaatsten zijn voorbij. Ze is een athlete, altijd. Om deze culturele verschuiving te ondersteunen, vieren we de diversiteit van deze athletes, van etniciteit tot lichaamsfiguur,” aldus Nike. Op de campagnebeelden zien we verschillende social influencers en sportvrouwen. De collectie is geselecteerde winkels te koop maar ook, lekker makkelijk, online. Yay!

