Zo hou je je kerstdiner binnen je budget

De kosten van een kerstdiner kunnen flink de pan uit rijzen, zeker wanneer je veel gasten verwacht. Als je wat minder te besteden hebt en toch een spetterend maaltijd wilt verzorgen, laat je dan inspireren door onderstaande tips voor een etentje dat binnen je budget blijft. Nét zo stijlvol en gezellig als de dure variant.

Laat iedereen een gerecht meenemen

Een leuke en handige manier om het kerstdiner betaalbaar te houden, is je gasten vragen of ze een gerecht willen bereiden en meenemen. Zo sprokkel je toch een uitgebreid diner bij elkaar, maar betaal je net zo veel als je gasten. Wil je toch graag iets meer doen dan de rest, kies er dan voor om bijvoorbeeld ook het drinken te verzorgen of voor iedereen een klein cadeautje op tafel neer te zetten.

Betaalbare drankjes

Dure drankjes zoals champagne kun je prima vervangen door een goedkopere variant die erop lijkt, zoals cava en prosecco. Als budgetvriendelijk extraatje voor kinderen kun je warme chocolademelk maken. Een royale toef slagroom erop, verkruimelde zuurstokjes erover en je hebt een luxe verrassing die je portemonnee niet leeg trekt.

(Bron: Libelle & CookLoveShare)