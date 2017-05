Op vakantie in je eigen tuin? Zo doe je dat!

Lente! We kijken massaal uit naar de chill-dagen in de tuin, op het balkon of het dakterras. Maar hoe kun je jouw buitenruimte nu het beste stylen? Elisah Jacobs, een van Nederlands grootste interieurbloggers, geeft tips op VIVA.nl. Zodat je deze zomer met een gerust hart je vrienden kunt uitnodigen. #wegmetsaaietuinen

Wist je dat eenderde van alle Nederlanders vindt dat ze een saaie tuin hebben? Een tuin of een balkon wordt – net als een huisinterieur – veel mooier als je eerst een stijl uitkiest die bij je past. Om je te helpen, komt KARWEI met nieuwe tuintrends voor deze zomer: Hollandse Wildernis, Wereld Tuin, Design Tuin en Urban Jungle. Get inspired!

‘Je voelt de zon in kleuren en materialen’

In de Wereld Tuin combineer je wereldse invloeden met exotische planten uit landen waar de zon altijd schijnt. Permanent op vakantie, maar dan in je eigen tuin. De reisjunkie kan hier haar hart ophalen! Dit zijn de essentials volgens Elisah voor deze tuintrend:

Kies natuurlijke materialen, bijvoorbeeld linnen, wol, hout, rotan en steen. Combineer dit met zachte kussens in natuurlijke kleuren of juist met etnische en geometrische prints in de mix. Met nieuwe, opvallende meubels boek je in ieder geval gemakkelijk een groots resultaat. Onmisbaar voor een mediterraanse sfeer zijn natuurlijk warme aardetinten. Bruin, rood en oranje in allerlei kleurgradaties geven een zomerse gloed aan je tuin – à la een Spaanse bodega of het kleurrijke Marrakech – en geven je gasten een warm welkom. Kom maar op met die zwoele zomeravonden… Voor die echte ‘wauw-reacties’ van je vriendinnen kies je daarnaast voor een mooie blikvanger. Bijvoorbeeld zo’n fijne hangstoel of een trendy macraméhanger. Je kunt zo’n hanger gemakkelijk aan je schuurtje of muur ophangen, het is kunst voor in de tuin. De finishing touch verzorg je met exotische planten. Perfect zijn olijfbomen, cactussen en fruitboompjes, maar ook weelderige kuip- en klimplanten, waarmee je je ver buiten onze landgrenzen waant. Plaats het groen in terracotta potten en je bent klaar voor die chill-middag in de tuin.

Elisah Jacobs is eigenaar van woonblog InteriorJunkie.com. Naast dagelijkse tips & tricks om je huis echt thuis te maken, fotografeert ze ook inspirerende huizen, schrijft ze over haar favoriete woonadresjes in binnen- en buitenland, maakt ze video’s voor haar YouTube kanaal en vlogt ze over alles wat achter de schermen van Interior Junkie HQ gebeurt. Haar credo: “I like my money right where I can see it: in my interior.”