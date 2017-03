Domien Verschuuren: ‘Ik was een  onuitstaanbaar en arrogant mannetje’

VIVA drinkt elke week een drankje met een leuke man. Deze week hebben we een date met Domien Verschuuren (28), die elke avond op 3FM te horen is en een wekelijkse vlog maakt voor zijn YouTube-kanaal.

Interview: Michelle Bakker | Foto’s: Anke van der Meer

Domien op de radio, Domien op YouTube, Domien op Snapchat en Domien op Twitter. Domien Verschuuren is dol op social media en dat blijkt al als ik in de trein naar Zandvoort een tweet lees van de 3FM-dj waarin hij vertelt een interview met VIVA te hebben. Ik heb hem nog nooit ontmoet, maar doordat ik hem al jaren ‘volg’, heb ik het idee dat ik ’m toch goed ken. Én dat ik ‘m ontzettend aardig ga vinden. Dat laatste klopt, want ondanks dat hij net daarvoor zijn vlogcamera in zee had laten vallen én hij midden in een verhuizing zit, lijkt hij in opperbeste stemming en maakt hij alle tijd vrij voor een uitgebreid en rétegezellig gesprek. Een biertje in het zand met Domien, ik heb ergere werkdagen gekend.

Je bent sinds een tijdje naast het radio maken ook druk met vloggen. Moet je daar narcistisch voor zijn?

“Ik ben wel een beetje narcistisch, ja. En ijdel. Maar ik ben mijn vlog niet begonnen om te laten zien hoe leuk ik ben of omdat ik mijzelf zo’n mooie jongen vind. Ik wil laten zien wat er buiten de radio om gebeurt. Het is trouwens wel zo dat mensen me vooral kennen van de radio en van het Glazen Huis, niet zozeer van mijn vlog.”

Wat heeft die bekendheid met jou persoonlijk gedaan?

“Bekend worden heeft niet altijd in mijn voordeel gewerkt. De eerste drie jaar bij 3FM was ik een onuitstaanbaar mannetje. Ik stelde me tegen alles en iedereen ontzettend arrogant op en hing onder mijn collega’s de toffe dude uit. Nee, echt geen leuk persoon. Maar ja, je bent achttien jaar oud en hebt bewijsdrang. Totdat ik in de auto zat met Bart (Arens, radio-dj bij Radio 2, red.) en hij me vertelde dat veel mensen negatief over mij praatten. Ze vonden mij arrogant. Ik was zo boos dat ik direct uit de auto wilde stappen, ik dacht dat hij uit zijn nek kletste. Dat is een bepalend moment geweest.”

Had hij gelijk?

“Op dat moment nam ik mezelf onder de loep en toen merkte ik het zelf ook. Het feit dat ik bij 3FM zat vond ik zo tof, daar gedroeg ik me naar. Terwijl ik achteraf gezien nog van alles moest leren. Mijn gedrag kwam voort uit onzekerheid.”

Is die onzekerheid er nog steeds?

“Toen ik in 2014 het Glazen Huis in mocht, kwam er een soort rust over me. Tien jaar daarvoor stond ik als student Journalistiek op het plein te kijken, en nu zat ik er zelf in. Het feit dat ik dat doel had behaald, gaf bevestiging. Dat was prettig, ik had er al die jaren naartoe gewerkt. Iedereen in dit vak is denk ik onzeker en die onzekerheid kan tijdelijk worden weggenomen door successen die je behaalt. Maar als het daarna dan weer even niet zo goed gaat, slaat die onzekerheid weer keihard toe. Dat hoort erbij, denk ik.”

Heb jij weleens zo’n terugslag gehad?

“Toen ik het ochtendprogramma op 3FM ging doen, viel dat loodzwaar. Ik moest Gerard Ekdom vervangen, die al jaren een megapopulaire ochtendshow had. Dat was het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan. Ik was met mijn 21 jaar piepjong en opeens had íedereen een mening over mij. Ik kreeg veel shit over me heen. Mensen vonden mijn stijl van radio maken irritant, of ze vonden me te jong. Die drie jaren waren een heftige periode. Toen ik daarna een avondshow kreeg, ging ik veel lekkerder in mijn vel zitten. Het jongere publiek dat ’s avonds radio luistert, voornamelijk studenten, paste beter bij mij. Zij konden mijn stijl van presenteren meer waarderen.”

Lees je na al die shit nog steeds alles wat er over je gezegd wordt?

“Alles. Kijk, ik ben natuurlijk niet zo bekend als een Lieke van Lexmond, wat als voordeel heeft dat ik geen bakken vol stront over me heen krijg. Maar er wordt weleens iets gezegd, en dan wil ik altijd weten wat. Ik zoek op Twitter ook op mijn eigen naam. Dat is heel makkelijk als je zo’n aparte naam hebt. Dan kom je soms op berichten uit die niet per se voor jou bedoeld zijn, er wordt veel achter je rug om gekletst.”

Wat is het gekste wat je ooit gehoord hebt?

(Domien is even stil en begint dan te lachen) “Haha, het was geen kritiek, maar vorige week ontving ik toch wel een bizar berichtje. Ik vertelde in mijn vlog dat ik misschien een kat wil en toen stond er een reactie onder: OMG, Domien mag anders wel in mijn poes gaan wonen. Dat meisje is waarschijnlijk niet ouder dan veertien en heeft gewoon een vader en een moeder… Ik heb maar niet gereageerd. En tijdens het draaien op feestjes kom je soms rare mensen tegen. Ik kreeg laatst nog een biertje naar me toe gegooid toen ik de muziek even stilzette, omdat ik iets wilde zeggen.”

Ah, een Ronnie Flex-moment!

“Klopt. Dat gebeurt soms en dat is niet leuk. Niet zozeer dat ik er niet tegen kan, maar je staat er wel met peperdure apparatuur te werken. Maar wat Dave Roelvink deed (die kreeg een biertje tegen zijn hoofd en riep ‘je moeder is een kankerhoer’ door de microfoon, red.), vind ik super dom. Je moet niet vergeten waarom je er staat: mensen betalen om jou te zien spelen. En het voelt niet eens als werken man, het is hartstikke leuk om te doen. Behalve als ze mijn apparatuur slopen, dan ben ik naar huis.”

Lekker met je kat op schoot op de bank.

“Ja ik ben ontzettend huiselijk. Ik kan niet wachten om in mijn nieuwe huis met mijn vriendin op de bank te duiken en ja, dan ook het liefst met een kat op schoot. Dat staat wel in contrast met het leven als dj, dat druk en rumoerig kan zijn. Terwijl ik zelf eigenlijk best saai ben. Ik wil bijvoorbeeld nooit naar een afterparty als ik ergens gedraaid heb.”

Waarom niet? Gezellig juist!

“Klopt, maar ik ben een ontzettende controlfreak en wil van tevoren precies weten hoe laat het afgelopen is en hoe ik dan weer naar huis kan. Mijn werk mag er sowieso niet onder lijden. De enige plek waar ik me kan laten gaan, is op vakantie. Of op een goed feest, zoals laatst bij Armin van Buuren, dat vind ik te gek. In een kroeg heb ik het na een uur wel weer gezien. Festivals vind ik te gek, maar daar kom ik te weinig omdat ik veel moet draaien in het weekend.”

Kan een controlfreak zichzelf wel laten gaan met drank en drugs?

“Ik drink graag een biertje en ik kan af en toe goed dronken worden. Verder zal ik nooit vanavond een pilletje nemen en dan komende week nog een keer. Maar áls ik het doe, vind ik het leuk en kan ik me ook laten gaan. Maar ja, niet te vaak. Tja, die controle hè.”