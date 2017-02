Fail away: deze celebs leerden van hun missers met vallen en opstaan

Niet elke celebrity carrière was meteen from the start een succes. Velen hebben de top bereikt met vallen en opstaan. En héél veel afgewezen worden. Maar gelukkig kan iedereen van zijn mislukkingen leren. Want zelfs al ben je wereldberoemd, dan nog is succes niet altijd gegarandeerd.

Yeezy

Kanye West wil alles gedaan hebben in zijn leven, dus ook kleding ontwerpen voor vrouwen. Helaas was zijn kledinglijn, die tijdens de Paris Fashion Week in 2011 het licht zag, een grote flop. Kan ie dat ook weer van zijn lijstje afstrepen, én hij blijft een van de best verdienende artiesten wereldwijd.

J.No

Alles wat J.Lo aanraakt, wordt goud. Denken we. In 2008 begon ze een latin restaurant in Californië, dat kort daarna alweer werd opgedoekt vanwege financiële problemen. Kan gebeuren!

Gospel Perry

Voordat Katy Perry een succesvolle popzangeres werd, lanceerde ze eerst een gospel-cd. Ze verkocht welgeteld tweehonderd exemplaren, waarna ze het toch nóg een keer mocht proberen. Nu met muziek die beter bij haar paste.

Jay wie?

Hij heeft het gemaakt, dat lijdt geen twijfel. Maar ooit was Jay-Z niet populair. Tientallen labels wezen hem en zijn platen af, totdat één bedrijf hem een kans gaf. Dat was alles wat hij nodig had.

Zelfs Oprah

Oprah werd in het begin van haar carrière ontslagen als verslaggever bij het nieuws omdat ze te betrokken was bij de mensen die ze moest interviewen. Look at her now.



Herkenbaar?

Je veelbelovende start-up is na een halfjaar failliet. Je zegt alles op om weer te gaan studeren, maar valt na de eerste tentamens al af. Of je peperdure droomhuis blijkt een bouwval. No stress: van mislukkingen kun je leren, dus bring on the failures! In VIVA 8 lees je deze hoe je het beste kan leren van je fouten. Want als je geen fouten maakt, leer je ook niets.

