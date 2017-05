Ferry Doedens: ‘Ik wil niet dat mensen denken: wat moet dat snotjoch nou’

VIVA spreekt elke week af met een leuke man. Deze keer vuren we onze vragen af op acteur Ferry Doedens (26). Over lijf en ambities: ‘Regelmatig denk ik: godver, ik zie er niet uit.’

Tekst Marloes Teerenstra | Foto Anke van der Meer

Ferry acteert in ‘Goede tijden, slechte tijden’, zit in de musical ‘The Bodyguard’, het televisieprogramma ‘Ruben en de idioten’ én is bezig met het opnemen van zijn nieuwe single die binnenkort uitkomt. “Ja, het is goed druk,” zegt Ferry, als hij op zaterdagmiddag vrolijk Café de Walvis in Amsterdam binnenstapt. “Ik heb net nog even lekker een uur getraind in de sportschool, want pas vanavond speel ik in een show.”

Heb je nog tijd om op je kont te zitten?

Lachend: “In de auto. ’s Ochtends om kwart over zeven sta ik in de studio van ‘Goede tijden’, zodat ik ’s middags meteen door kan naar ‘The Bodyguard’. Ik doe vier shows per week, dus het is allemaal goed te doen. Tussendoor ben ik met zingen bezig. Het gaat lekker, maar ik denk wel: goh, wat wordt het volgende. Ik wil altijd meer.”

Toekomstplannen?

“Ik wil over vijf jaar achter de desk bij ‘Boulevard’ zitten. Dat lijkt me te gek. Gisteravond heb ik iemand gesproken bij wie ik presentatielessen ga nemen. Ik presenteerde ‘Idols worldwide 4Live’, wat fantastisch was, maar ook erg moeilijk. Over de autocue dacht ik iets te makkelijk… Ik moet echt meters gaan maken.”

Je bent een aanpakker.

“Zeker. Ik neem mezelf heel serieus, maar voor een grote presentatieklus ben ik nu nog te jong. Ik wil niet dat mensen naar me kijken en denken: wat moet dat snotjoch nou? Dat imago kleeft misschien nog een beetje aan mij, dus laat ik nu alvast m’n baardje staan in de hoop dat ik wat volwassener overkom, haha.”

Ben je ijdel?

“Als ik een spiegel zie, check ik altijd even mijn haar. Maar ijdel? Valt mee. Ik heb gister wel mijn baardje en wenkbrauwen geverfd, anders is het zo blond.” Ferry’s manager, die naast hem zit tijdens het interview, kijkt hem lachend aan. “Ik noem hem al weken Luciano.”

Ben je zelfverzekerd?

“Nee, ik ben juist heel onzeker.”

Zo kom je niet over: op Instagram ben je een goeie #sixpackshower.

“Dat is al een tijd geleden.” Ferry trekt zijn shirt omhoog en slaat op z’n buik. “Kijk, dit is geen sixpack meer hoor, haha. Regelmatig denk ik: godver, ik zie er niet uit. Ik ben best op mijn eigen uiterlijk gericht. Maar als je gaat benoemen waar je onzeker over bent, zei Doutzen Kroes ooit, dan gaan mensen daar juist op letten. Dus zeg ik maar niet wat me onzeker maakt.”

Meer Ferry

Wie acteur, zanger en presentator Ferry Doedens (26)

Bekend van zijn rol als Lucas Sanders in ‘Goede tijden, slechte tijden’. Hij speelde in de musical ‘Wicked’ en ‘Grease’, presenteerde ‘Het beste van Idols’ en deed de backstagepresentatie bij ‘X Factor’. Daarnaast acteerde hij o.a. in de film ‘Sneekweek’ en deed hij mee aan ‘Expeditie Robinson’ en ‘Dance, dance, dance’. En hij bracht singles uit.

Wat doet hij nu Momenteel is hij te zien in ‘Goede tijden, slechte tijden’, het AVROTROS-programma ‘Ruben en de idioten’ en hij speelt tot 16 juli in de musical ‘The Bodyguard’.

