Chat met Jet van Nieuwkerk: ‘Ik heb ook weleens een shitdag’ (+ WIN ‘Tips van Jet’)

Twee boeken in acht maanden: Jet van Nieuwkerk (27) is on fire! Samen met VIVA bespreekt ze de trucs voor een happy & healthy leven uit haar laatste boek ‘Tips van Jet’. “De boodschap die ik wil meegeven: we moeten niet te streng zijn voor onszelf.”

Interview: Kim Buitenhuis|Foto Stef Nagel

Gefeliciteerd met je nieuwe boek! Wat is het verschil met je debuut?

“Het heeft wel iets van mijn eerste boek weg, door de mix aan tips en recepten, maar ook weer totaal niet. Het is een heel leuk boekje waar je vrolijk van wordt. Leuk om cadeau te doen, ook door het kleine formaat. En handig, met dertig recepten en honderd tips.”

Wat wil jij je lezers met ‘Tips van Jet’ meegeven?

“Ik wil dat ze een goed gevoel krijgen, en niet de druk voelen om van alles te moeten. Het leuke aan mijn boek is dat ik herkenbare situaties schets. Ik ben eerlijk over het feit dat ik een onwijze sloddervos ben, en ook weleens een shitdag heb. De boodschap die ik wil meegeven: we moeten niet te streng zijn voor onszelf.”

Hoe ervaar je zelf die druk om gezond te eten én te sporten én sociaal bezig te zijn?

“In acht maanden tijd heb ik twee boeken uitgebracht. Een heel drukke periode waarin ik ook wilde sporten, mijn vriendinnen wilde zien en gezond wilde eten. En dan zat er ook vaak genoeg een dag tussen waarop dit allemaal niet wilde lukken en ik me sloom, lelijk en futloos voelde. Dat mag ook, niet alles hoeft perfect te zijn. Als je uiteindelijk maar weer in balans komt en je goed voelt. Daar gaat het om.”

