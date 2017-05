Kruisverhoor: ‘Hij kwam klaar, stak zijn duim in z’n mond en viel in slaap’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze keer: Sanne (28), studeert Webdesign, woont in Utrecht. Relatie: Nee, single sinds vier maanden. Aantal: bedpartners 16. Aantal relaties: 6, waarvan de langste 4 jaar duurde Noemt haar vagina: Punani.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Ze voelt zich gebruikt en beschadigd. Ze heeft herpes gekregen van haar vorige partner, die haar heeft voorgelogen en op meerdere vlakken bedrogen.”

Hoe vaak heb je sex?

“Ik ben nu vier maanden single, na een relatie van zeven maanden. Gister had ik nog een gesprek met een goede vriend over sex en relaties. Ik zei dat ik alleen nog maar iemand wil van wie ik zeker weet dat hij net zo hondstrouw is als ik. Hij zei dat die mensen niet bestaan. Ik weet niet of hij gelijk heeft, maar sex zonder liefde en vertrouwen kan en wil ik niet meer. Daarom voorspel ik dat de komende tijd compleet sexloos zal zijn. Tevreden over mijn sexleven ben ik trouwens nooit echt geweest. Ik was een laatbloeier en heb sexueel misbruik mee- gemaakt. Dat heeft littekens achtergelaten. Goeie sex is voor mij plezier aan elkaar beleven zonder dat daar een ‘moeten’ bij hoort. Dat je kunt stoppen als het niet fijn meer voelt. En kunt zoenen zonder dat dat meteen tot penetratie hoeft te leiden.”

Hoe vaak masturbeer je?

“Masturberen doet op het moment nog veel pijn vanwege de vele herpesuitbraken en daardoor beschadigde zenuwen. Daar waag ik me dus even niet aan. Volledig herstel gaat een paar maanden duren, zei mijn huisarts. Frustrerend, want een orgasme in de ochtend zorgde bij mij altijd voor een ontspannen start van de dag.”

Hoe ziet je ideale partner eruit?

“Ik val op mensen; ik zou evengoed een relatie met een vrouw kunnen hebben als met een man. Op vrouwen word ik heftiger verliefd dan op mannen. Maar vervolgens durf ik niets meer, dus ik zie mezelf niet zo gauw oud worden met een vrouw. In eerste instantie val ik op een guitige glimlach en pretoogjes, en ik heb een zwak voor blauwe ogen met donker haar. In bed is mijn ideale situatie een afwisseling van rustig en wild, de diepgang van het elkaar in de ogen staren en het afstandelijke van wat hardere sex. Maar is de diepgang er niet, dan houdt ook al het andere op.”

Wat is je meest bijzondere sexervaring?

“Dat was zo’n zes jaar geleden met mijn toenmalige vriendje, op vakantie in het noorden. We vonden een rustig plekje in de bossen tijdens een wandeling. Het was winter, overal lag sneeuw en ik dacht: no way dat we het hier gaan doen, het is superkoud! Maar dat bleek niet zo te zijn. En het contrast van vrieskou en de hitte van onze lijven maakte het extra prikkelend. Ik kan me ook een sexervaring herinneren die me op een vreemde manier ontroerde. In de trein raakte ik aan de praat met een jongen die net van een begrafenis kwam. Het klikte, we bleken allebei vrij te hebben en we zetten ons gesprek buiten de trein voort.

Uiteindelijk ging ik met hem mee naar huis. Daar vroeg hij of ik zijn ballen wilde kneden terwijl hij zich aftrok. Natuurlijk vond ik dat apart. Maar ik wist dat hij zich nog klote voelde van de begrafenis en dacht: why not? Ik heb het gedaan, hij kwam klaar, stak zijn duim in zijn mond en viel in slaap. Totaal weird, maar ook schattig. Ik ben stilletjes vertrokken en heb hem nooit meer gezien.”

Wat wil je nog ontdekken in bed?

“Ik zou graag weer eens ongedwongen sex willen hebben, maar daar is tijd voor nodig. En gezien mijn zwak voor strakke lichamen, ben ik benieuwd hoe het is om te sexen met een heel oude partner als ik ook helemaal verschrompeld ben en hangtietjes heb.”

