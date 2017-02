Kruisverhoor: ‘Het mag wel wat ruiger, knijp gerust mijn keel dicht’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze keer: Moos | Leeftijd 32 | Werkt als: freelancer | Woont in: Zaandam | Relatie: Ja, sinds ongeveer 6 maanden |Aantal bedpartners: 10 | Aantal relaties: 3 serieuze relaties, waarvan de langste 10 jaar duurde en vorig jaar uitging | Noemt haar vagina: Poen.

Tekst San van de Ven

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Het gaat uitstekend met Poen. Ze was een tijdje ingedut, maar sinds vorig jaar is het vuurtje opnieuw in haar aangewakkerd. Nu staat ze elke ochtend op met een goeie dosis frisse moed en zin.”

Hoe vaak heb je sex?

“Vorig jaar is mijn relatie na tien jaar uitgegaan; gevalletje uit elkaar gegroeid. Ik haatte het altijd als iemand zei dat ze meer broer en zus waren geworden, maar dat is toch echt de beste uitleg. Nog steeds zijn we goed bevriend en we staan beiden achter onze keuze, al vind ik het soms jammer dat het zo gelopen is. In de laatste periode was de sex om te janken, een moetje, elke keer hetzelfde. Op een gegeven moment wilde hij zelfs helemaal niet meer. Dat heeft grote impact op me gehad: ik voelde me een mislukkeling. Na onze break-up had ik een korte huilperiode, daarna ben ik losgegaan op festivals. Eind september kwam ik daar een leuke man tegen. We begonnen als scharrels: hij in een open relatie, ik als vrijgezel. Totdat we er niet meer omheen konden: hij heeft zijn relatie verbroken en sindsdien zijn we een stel. Van begin af aan was de sex fantastisch. Een grote vent die je met gemak in allerlei standjes legt, je optilt en meeneemt: ik wist niet wat me overkwam! We doen het bijna elke dag. En er zijn altijd wel momenten dat we elkaar wild zoenend opgeilen.”

Hoe vaak masturbeer je?

“Toen ik vorig jaar mijn eigen huisje kreeg, heb ik best veel gemasturbeerd. Vaak met een vibrator, maar ook onder de douche. De laatste tijd bewaar dat liever voor mijn vent.”

Welk cijfer zou je je bedprestaties geven?

“Poeh, ik hoop dat ik een 8 ben. Het mooiste compliment ooit is dat hij vindt dat ik heel lekker kan pijpen en zegt dat hij na het klaarkomen tintelt van teen tot vingertop. Ik vind het leuk om hem te verwennen.”

Hoe ziet je ideale man eruit?

“Hij moet mannelijk zijn en mag geen smallere bovenbenen hebben dan ik. Op mannen die onverzorgd of onzeker zijn, knap ik af. En in bed hou ik niet van stille willy’s; af en toe mag er een goeie kreun of grom voorbijkomen.”

Wat vind jij goeie sex?

“Sex waarbij je volledig in elkaar opgaat. Het mag wel wat ruiger: niet alleen maar aaien, maar knijp mijn keel even dicht of duw me heel hard tegen een muur. Ik ben méér dan tevreden met de sex die wij nu hebben. Het gevoel dat hij opgewonden van me raakt, elk deel van mijn lichaam geweldig vindt en me daarnaast lekker aanpakt, is voor mij het beste wat er is. Thuis doen we het op alle denkbare plekken. Ik hou er ook van om hem gek te maken door hem te pijpen tijdens het autorijden, in een kleedhokje van het zwembad of een pashokje. Gewoon, om de drang naar sex op te voeren.”

Welke bedpartner wil je nooit meer tegenkomen?

“De scharrel die ik in mijn reboundfase had. Ik kom hem nog vaak tegen en dat is altijd ongemakkelijk, want de sex was zó tergend slecht. Het was destijds ook een verkeerd moment: we waren allebei niet nuchter. Daarbij ging hij te werk als een zenuwachtige chihuahua met haast, waarbij het condoom ook nog eens scheurde.”

Wat zou je nog willen ontdekken in bed?

“Het lijkt me doodeng, maar ik ben nieuwsgierig naar sex met twee mannen. Een trio met een vrouw lijkt me niets. Zoenen is lekker, maar ik moet er niet aan denken om sex met een vrouw te hebben. Veel te zacht allemaal.”

