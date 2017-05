Kruisverhoor: ‘Mijn pijpkwaliteiten verdienen mond-tot-mond-reclame’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel. Deze keer: Vanessa | Leeftijd: 33 | Werkt als: Kunstenaar | Woont in: Amsterdam | Relatie: single sinds eind 2010 | Aantal bedpartners 10+ | Aantal relaties: 4 lange relaties, 3 affaires | Noemt haar vagina: zij daarbeneden

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Vermoeid. De afgelopen weken heeft ze extreem veel ‘beweging’ gehad – geaai, gefrunnik, gepluk. Dat kost een hoop energie. Vandaag hebben we gelukkig een rustdag.”

Hoe vaak heb je sex?

“Twee jaar geleden begon ik een zoektocht naar mezelf, en ben ik mezelf meer gaan accepteren. Volgens de maatschappij ben je een slet als je geregeld met verschillende mannen naar bed gaat. Ik noem dat simpelweg: een groot libido. Toen ik jong was, trok ik me veel aan van de mening van anderen. Als ik sex had gehad, voelde ik me de volgende dag schuldig. Sinds mijn sexuele bloei, zo rond mijn dertigste, heb ik dat losgelaten. Mezelf ontdekken heeft ervoor gezorgd dat ik me gelukkig voel. Het afgelopen jaar heb ik veel gereisd. In Thailand ging er een wereld voor me open: ik ontdekte dat rondreizen daar voor een groot deel bestaat uit neuken en geneukt worden. Voor even was dat leuk en spannend. Inmiddels weet ik dat ik liever met één en dezelfde persoon sex heb en iets opbouw. De laatste weken date ik met een jongen van Caribische afkomst. Tussen ons is er zo’n ontzettende chemie dat we het soms wel drie keer per dag doen. En overal: buiten op bankjes, in de kleedkamer van het zwembad, in de auto. Als we geen sex hebben, zitten we de hele dag aan elkaar te plukken. De sex met hem is zo intens dat ik al kippenvel krijg als ik eraan denk. Hij is jonger dan ik en zit helaas erg met zichzelf in de knel. Op dit moment komt er te veel drama en emotie bij kijken, waardoor een gezonde relatie niet haalbaar is met hem.”

Welk cijfer zou je je bedprestaties geven?

“Toch een 8,5. Ik ben best een tijger in bed, volgens de recensies. Ik neem zelf het initiatief, maar af en toe kan ik vrij lui zijn, helemaal als de man veel moeite doet. Ik word geprezen om mijn pijpkwaliteiten. Ik citeer: ‘Ik ben nog nooit klaargekomen door pijpen, wauw.’ Dan vraag ik altijd of ze mond-tot-mond reclame voor me willen maken, haha.”

Wat vind jij goeie sex?

“Dat zit ’m in de connectie. Als je elkaar aanvoelt, weet je in welke stemming de ander is op zo’n moment. Luisteren naar elkaars ademhaling, waardoor je volledig in elkaar opgaat – eigenlijk een beetje tantrische sex. Ik ben van alle markten thuis. Ruige sex, teder, in bed, buiten, met of zonder speeltjes, licht uit, licht aan. Mijn voorkeur gaat wel uit naar de combi tussen ruig en teder, in bed, helemaal in elkaar opgaan met de lijven stevig tegen elkaar aan. Diepgang, in de breedste zin van het woord.”

Wat is de gekste plek waar je ooit sex had?

“Op reis had ik via Tinder een leuke vent opgedoken die kapitein in het leger bleek te zijn. We kletsten en dronken wat, en hadden vervolgens sex in de wc van een hotel en in de SUV van zijn superior officer. Daarna heb ik hem nooit meer gezien. Af en toe spreek ik hem via social media. Hij woont in Singapore, dus mocht ik daar ooit een stop-over maken, dan weet ik wie ik ga berichten. Ik heb ook weleens met een vriendje sex gehad in zijn auto op de dijk. Snuggere Japie had zijn alarmlichten aangezet, waardoor er een politieagent op ons afkwam die ons sommeerde onze weg te vervolgen. Die politieagent vertelde het verhaal in geuren en kleuren aan zijn collega’s. Een van die collega’s herkende mijn vriend, omdat ze bevriend waren. Dat hebben we nog lang moeten horen.”