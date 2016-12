Mama moet werken met kerst: ‘Mijn hele familie gaat gewoon mee naar mijn optreden’

Uitslapen, brunchen, wandelen, uitgebreid koken, eten, kerstfilms kijken… In andere woorden: de gemiddelde invulling van de kerstdagen. Maar niet voor Reina. Zij staat op het podium met kerst en kan niet bij haar gezin zijn.

Interviews Merel Brons | Foto’s Maaike van Haaster

Reina Linger (31) gaat binnenkort trouwen met Dwight (35). Ze hebben twee kinderen: Royston (8) en Dior (5). Reina maakt deel uit van ZO! Gospel Choir, dat tijdens Kerst optreedt in ‘The Christmas Show’ in de Ziggo Dome.

Tijd tekort

“Ik ben een huismus en mijn familie is alles voor me. Kerst vieren doen we op z’n Surinaams: met veel familie en bergen eten zoals pom, bami, rijst en pastei. Twee dagen lang als het kan. Het leven met twee kinderen en een baan voor de klas is al druk, maar toen ik vorig jaar met kerst ook nog moest optreden in ‘The Christmas Show’, bleef er nog minder tijd over om het thuis te vieren.”

Met z’n allen

“Ik was bang dat ik de gezelligheid met mijn familie moest missen. Maar nee hoor: ze gingen gewoon met me mee naar de Ziggo Dome. Mijn ouders, vriendinnen van mijn moeder, mijn zus, mijn broer en zijn gezin en natuurlijk mijn kinderen en mijn man. Ze vonden het superleuk dat ik meedeed en de kinderen vonden het geweldig dat ik op het podium stond met O’G3NE en Edsilia Rombley. De levensechte sneeuw die uit het plafond kwam, was ook een regelrechte hit.”

Kerst met de crew

“Achter de schermen is de sfeer ook anders met kerst. Vorig jaar heb ik even een praatje kunnen maken met Jamai en Nicolette van Dam. Die zijn er dit jaar ook weer bij. Carlo Boszhard en Leona Philippo doen voor het eerst mee. Iedereen is in een uitbundige feeststemming, overal klinken kerstliedjes en er is een heerlijk diner voor de crew. Ik heb er nu al weer zin in; meer kerst dan het daar is, wordt het niet.”