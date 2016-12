Mama moet werken met kerst: ‘Vorig jaar vierde ik pakjesavond via Skype’

Uitslapen, brunchen, wandelen, uitgebreid koken, eten, kerstfilms kijken… In andere woorden: de gemiddelde invulling van de kerstdagen. Maar niet voor Nathalie. Zij staat op het podium met kerst en kan niet bij haar gezin zijn.

Interviews Merel Brons | Foto’s Maaike van Haaster

Nathalie Hoop (39) is getrouwd met Pepijn. Samen hebben ze een dochter: Keet (3). Ze werkt als assistente van Hans Klok en treedt met Kerst twee keer per dag op.

Heimwee naar huis

“Toen ik nog geen gezin had, voelde het als een groot avontuur om met Hans de hele wereld over te reizen. Het maakte me niet uit om soms weken van huis te zijn. Nog steeds vind ik mijn werk geweldig, maar nu Pepijn en Keet in mijn leven zijn, is het toch anders. Dan ben ik ook graag thuis. Soms kan ik intens verlangen naar even die kleine armpjes van Keet om me heen. Toen ik vorig jaar met het team van Hans zes weken op tournee door Duitsland was, heb ik haar een paar keer laten overkomen. En ik heb zelfs af en toe de trein gepakt om een dag thuis te kunnen zijn. Vierenhalf uur heen en weer terug.”

Skypen met Sint

“Sinterklaas moest ik vorig jaar missen. Ik volgde pakjesavond via Skype, maar vond het jammer dat ik er niet bij kon zijn. Hans had al eerder geopperd of ik die kerst niet liever bij mijn gezin wilde zijn. We werken al twintig jaar samen, hij had dat goed aangevoeld. Ik kon een halve tour meedraaien en hij vond vervanging voor me. Het was heerlijk om met kerst thuis te zijn.”

Net alsof

“Dit jaar werk ik tijdens kerst. Met ‘Hans Klok’s House of Horror’ staan we in het Chassé Theater in Breda, we doen twee shows per dag. Tussendoor hebben we een kerstdiner en geven een cadeautje aan de collega van wie je het lootje hebt getrokken. Pepijn en Keet vieren kerst bij zijn ouders, Keets halfbroertje is daar ook. Zoals elk jaar maken ze een boswandeling door de tuin van Paleis het Loo, want daar wonen ze in de buurt, drinken warme chocolademelk en er is een zak van de Kerstman vol cadeaus. Op kerstavond ben ik vrij, dus wordt dat onze eerste kerstdag. Met eten, familie en cadeaus. Is het net alsof ik er toch bij ben.”