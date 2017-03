Manuel Broekman: ‘Ja, ik speel vaak de hunk. Dat mag van mij wel wat minder voorspelbaar’

VIVA gaat elke week op date met een leuke man. Deze week zaten VIVA’s San (achterop) en Eline (voorop) op de motor bij acteur Manuel Broekman (30), die zijn eerste grote rol in België te pakken heeft.

Zeven minuten te laat, maar dan héb je ook wat: Manuel Broekman, die blij als een kind zijn scooter parkeert op de stoep bij The Hoxton in Amsterdam. Volgens de acteur is het een motor (“een Italiaans brommermodel”). Hij kan heel hard, wel 160 kilometer per uur, daarom vindt ie hem eigenlijk te snel voor de stad. Voor onze eerste date maakt Manuel graag een uitzondering. We zijn een Amsterdamse attractie met z’n drieën op de motor, scheurend langs de grachten. Manuel stuurt, praat, geeft gas én poseert voor de camera alsof hij een Italiaans brommermodel is.

Eline: Ben je een natuurmens of meer een stadsmens?

“Beide. De afwisseling heb ik nodig: reuring en rust. Ik ben onlangs een maand naar Brazilië geweest – súperlekker. Rio lijkt perfect voor iemand als ik, een jungle in een stad. Toch mis ik dan uiteindelijk Amsterdam. Ik ben hier geboren, ik ben een echte Jordanees. Maar soms zijn de prikkels me too much, dan kom ik tot rust door te wandelen in het park of het bos, of een stukje te gaan rijden.”

San: Heb je die afwisseling ook nodig qua werk? Want je speelt wel vaak dezelfde soort mooiboy-rollen.

“In mijn rollen zou ik graag meer afwisseling willen. Maar het hangt ook af van wat beschikbaar is in Nederland, hè? Zo veel films worden er niet gemaakt in een jaar. Ik vind in een rol duiken heel leuk en probeer bij elk karakter te bekijken wat ik ervan kan maken. Zoals bij ‘Feuten’: ik heb Bram nog wat verknipter gemaakt. Maar inderdaad, in zo’n Johan Nijenhuis-productie als ‘Rokjesdag’ word ik gecast als ‘hunk’. Daar kies ik dan voor, omdat ik het grappig vind om daarmee te spelen. Al mag het van mij allemaal wat minder clichématig. Waarom is het sexy als je met een bos bloemen onder haar raam staat, met je haar perfect gekamd? Het mag van mij wel wat rauwer, minder voorspelbaar. Volgens mij vinden vrouwen dat ook. Of niet?”

Eline: Klopt. Waar val je zelf op?

“Op míjn meisje (Adriana Mosk, red.). Ik vind het vet dat ze zelfspot heeft. En dat ze streetwise is. Mensen zijn zich zo aan het aanpassen tegenwoordig. Zo bezig met: wat doe jij op Instagram? Hoor ik er wel bij? Terwijl het juist sexy is als het allemaal niet zo overbewust is. Mijn vriendin en ik zijn allebei heel autonoom en vormen samen een team. Het is fijn om dingen te kunnen delen.”

San: Als je googelt op ‘Manuel Broekman’, krijg je als eerste hit dat je vriendin je afgelopen zomer op straat heeft gezet na een ruzie. Heb je last van die roddelpers?

“Nou, weet je: iedereen moet z’n geld verdienen. En in Nederland valt het mee met de paparazzi. Maar het is toch bizar dat de oma van mijn vriendin dit leest, ons helemaal overstuur opbelt, waarna je dus wat uit te leggen hebt? Ik hou me niet bezig met wat er over me gezegd wordt, van jongs af aan al niet. Het klopt toch nooit.”

Eline: Word je vaak aangesproken door meisjes?

“Ja. Je kijkt er vies bij, maar die aandacht is ook leuk. Het is altijd heel positief. Ik bedoel: dankzij mensen die met me op de foto willen, kan ik dit werk blijven doen. En daarvoor ben ik ze dankbaar.”

