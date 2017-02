Matthijs Kleyn: ‘Het gaat niet om een perfect uiterlijk, maar: kun je bier met haar drinken?’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 35 – 2016

VIVA drinkt elke week een drankje met een leuke man. Deze week chillen we met ex-Jakhals, televisiemaker en bestsellerauteur Matthijs Kleyn. Zijn tweede roman ‘Ik zie je’ ligt nu in de winkel.

“Ik heb ook eens voor VIVA geschreven,” zegt Matthijs direct als we voor de foto heel nonchalant, windkracht tien negerend, boven op een picknicktafel plaatsnemen. “Ik moest een week lang porno kijken en mijn bevindingen opschrijven. En ik háát porno. Ik denk alleen maar: zou dat meisje zich vrijwillig door drie mannen in haar gezicht laten spuiten? Hoe zou haar thuissituatie zijn? Niet echt geil.” Inmiddels heeft Matthijs meer op zijn cv staan dan alleen een stuk in VIVA. Hij schreef het autobiografische boek ‘Vita’ over zijn depressieve ex-vriendin, dat een regelrechte bestseller werd en ook zijn tweede roman werd onlangs enthousiast ontvangen. Op dit moment is hij bezig met boek drie.

Hoe gaat het daarmee?

“Ik heb nog geen letter op papier. Maar ik heb het boek wel al helemaal in mijn hoofd: een jongen die zijn leven niet op de rit heeft – hij zuipt te veel, snuift te veel en kan zijn ex niet vergeten – krijgt ineens een sms dat ie vader wordt. Hij begint een zoektocht naar de afzender van die sms, wat leidt tot een zoektocht naar zichzelf. Dit boek gaat verfilmd worden, denk ik.”

Ben je altijd zo zeker van jezelf?

“Nee hoor, haha. Over ‘Ik zie je’ was ik heel onzeker. Omdat het mijn tweede boek is. Men zegt dat je tweede boek het belangrijkst is. En de druk ligt natuurlijk heel hoog, omdat ‘Vita’ zo’n succes was.”

Had je dat wel verwacht?

“Een beetje. Ik was er niet verbaasd over, omdat ik wist: dit is een boek dat nog niet bestaat. Ik was destijds als ‘partner van’ heel erg op zoek naar een boek dat over mij ging. Dat kon ik nergens vinden. Toen het uitging met mijn vriendin, ben ik het zelf gaan schrijven.”

Dat vond je ex oké?

“Ja, met als voorwaarde dat ze anoniem wilde blijven. Dat lukte prima. Maar een maand voor ‘Vita’ verscheen, werd ik door ‘DWDD’ benaderd of ik Jakhals wilde worden. Dat wilde ik natuurlijk heel graag, maar het zorgde er ook voor dat dat boek ineens vol in de schijnwerpers kwam te staan. ‘RTL Boulevard’ kwam langs, ik werd live geïnterviewd in tv-programma’s, het liep compleet uit de klauwen. En het werd uitgeroepen tot een van de beste boeken van het jaar. Voor mij allemaal heel tof, voor mijn ex niet. Haar collega’s wisten nu ook ineens dat het over háár ging. Dat was best een kutperiode. Ik heb er nooit van kunnen genieten.”

Heb je spijt van dat boek?

“Wel gehad. Maar ik heb er ook mensen mee kunnen helpen. Ik kreeg heel veel mailtjes van lezers en lezeressen. Zoals van Bente, mijn huidige vriendin.”

Wat schreef ze?

“Ik wil je bedanken dat je me hebt laten inzien hoe mannen denken en hoe relaties werken’, zoiets. Ze raakte me met haar berichtje. En toen ik op haar foto klikte, raakte ze me helemaal. Ze is heel knap, veel te knap voor mij. Een paar maanden later stond ik in de kroeg en was zij daar ook. Ik was meteen knetterverliefd. Ik dacht: met jou kan ik lachen en bier drinken.”

Vind je dat belangrijk?

“Ja. Veel vrouwen denken dat mannen op één bepaald type vrouw vallen: Instagramvrouwen. Strak en perfect. Maar echt, mannen vinden dat saai. Een vrouw als Doutzen is knap, maar doet me niets. Scarlett Johansson, die is stoer, zichzelf, maalt niet om een vetrolletje. Dáár houden wij van. Het gaat niet om een perfect uiterlijk, het gaat erom: kun je bier met haar drinken? Met Bente kon ik dat. We bleven elkaar tegenkomen en hebben toen iets afgesproken. Eigenlijk wilde ik dat niet. Ik dacht: je bent té leuk, straks hebben we sex en maken we alles kapot. En ik zat in mijn celibataire fase.”

Waarom?

“Ik was al een tijdje vrijgezel en ‘bekend’ van de Jakhalzen; het was te makkelijk. Triest maar waar. Op den duur werd ik daar verdrietig van, dat wakker worden in vreemde huizen. Toen heb ik drie maanden geen sex gehad. En met mezelf afgesproken dat de eerstvolgende met wie ik wél weer naar bed ging, belangrijk voor me moest zijn. Dat werd Bente.”

‘Ik zie je’ gaat daar ook over, het wilde leven in Amsterdam. Iedereen wil sex en zit aan de drugs. Ervaar je dat zo?

“Ja. Er lopen zó veel vrouwen rond die even met je de wc in willen duiken. En toen ik vrijgezel werd, besefte ik ook pas het bestaan van de drugsscene. Veel van mijn vrienden bleken drugs te gebruiken. Omdat ik het niet deed, hadden ze me dat nooit verteld. Er ging een wereld voor me open. Op feestjes was ik de enige die bier dronk, de rest dronk water. Op een gegeven moment moest ik zelfs uitleggen waarom ik níet gebruikte. Ik voelde me buitengesloten. Dat besloot ik te gebruiken als thema voor m’n boek.”

Je bent vorig jaar vader geworden. Ga je nu überhaupt nog naar de kroeg?

“Weinig. En als het dan één uur wordt, is dat al heel laat. Maar ik wíl ook heel erg cocoonen, thuis zijn met ons zoontje. Toen Bente en ik elkaar ontmoetten, waren we alleen maar aan het stappen. Het geld van mijn eerste boek hebben we er helemaal doorheen gezopen, haha. Toen Bente zwanger werd, stopte dat. Ik ben nu ook wel klaar met Amsterdam. Ik droom van een huis in een dorp met een tuin, een supermarktje en een slager.”

Je zoontje werd te vroeg geboren en is aan één oog blind. Daarover schreef je op de website famme.nl en die columns worden nu gebundeld. Ook weer heel persoonlijk. Waarom doe je dat?

“Mijn vader overleed toen ik zeven was. Hij was journalist en wist al negen maanden dat ie doodging, maar heeft niets voor mij en mijn zusje achtergelaten. Geen kaartje, geen briefje. Dat wil ik voorkomen. Ik ben een behoorlijke hypochonder en als de dood voor de dood. Áls ik er straks ineens niet meer ben, weet Cesar tenminste wat hij voor me heeft betekend.”

Abonnee worden of een losse editie van VIVA bestellen? Klik hieronder:

Matthijs dook in de DVD-kast van Tess Milne. Benieuwd van welke films ze houdt?