Multi masken: Kim test yin yang-wondermasker

Een simpel gezichtsmaskertje is niet aan de redactie besteed. Kim waagde zich aan een zwart en wit yin en yang-masker. Masks tot the max!

Getest door: Kim Buitenhuis, tekstcoördinator

Wat? Time-Filler Mask (zwart) en Hydra-Filler Mask (wit) van Filorgaydra-Filler Mask (het witte masker) van Filorga

Kost dat? € 9,99 per stuk

Waar te koop? ICI Paris XL

Yin en yang

De belofte: maskertjes in yin en yang stijl – want zwart en wit – die je huid eerst hydrateren en daarna rimpelvrij maken. Het eerste kan ik goed gebruiken, het tweede komt misschien wat vroeg. Al zal het toch leuk zijn als ie dat fronsrimpeltje in m’n voorhoofd gladstrijkt. Ik besluit de maskers op een relaxte zondagochtend uit te proberen. Ze hebben maar vijftien minuten ‘intrektijd’ nodig. Dat belooft veel goeds.

Dit past niet!

Uit de verpakking van het witte hydra-filler mask pak ik een kletsnat doekje. Openvouwen en op m’n gezicht plakken lijkt makkelijker dan het is. Niet alleen m’n gezicht, ook m’n handen zijn direct goed gehydrateerd. Als ik de kamer weer inloop om een foto te maken, krijg ik een: “Wat is dat nou?!” Vriendlief komt niet meer bij, de tranen rollen over z’n wangen van het lachen. Ook voor hem heeft mijn masker dus een hydraterende werking. Als ik het er weer afhaal, is m’n huid nog nat. Voor ik met masker nummer twee begin, laat ik de hydra-filler eerst nog een extra kwartiertje intrekken.

Go with the glow

Het time-filler mask is een zwart masker. Had ik bij het witte nog stukken over, deze zit meteen als gegoten. Ik duw ’m extra aan bij m’n voorhoofd, want je weet het nooit. Na een minuut merk ik al niet eens meer dat ik een maskertje op heb. Perfect!

Dan is het tijd voor het moment van de waarheid, en ik moet zeggen: ik ben verrast door de glow op m’n anders gevoelige winterhuidje (denk: rode vlekken en snel droog. M’n gezicht voelt ook heel zacht. Benieuwd hoe lang dit resultaat zichtbaar blijft!

