Novita werkt als figurant: ‘De filmset voelde een beetje als mijn tweede thuis’

Ze moeten vaak lang wachten, krijgen weinig betaald en als je met je ogen knippert, zijn ze alweer uit het beeld verdwenen. Het leven van een figurant gaat niet over rozen. Toch is Novita Schijff (38, single), heel blij met wat ze doet. Ze staat een paar keer per week op een set en speelde in commercials, videoclips en films. Ze deed fotoshoots en was onder meer te zien in de series ‘Heer & Meester’, ‘Danni Lowinski’, ‘Vechtershart’ en ‘Meiden van de Herengracht’.

Tekst Merel Brons Foto’s Natasja Noordervliet

“Ik hou van avontuur en nieuwe dingen uitproberen. Toen ik in loondienst op een advocatenkantoor werkte, was ik op zoek naar een hobby. Ik was nieuwsgierig naar figuratiewerk en schreef me in voor een casting. Ik werd uitgekozen. De eerste keer beviel me meteen. Het was een promofilm voor het Nederlands Filmfestival. Het was mooi weer en ik moest de hele dag in galajurk op hoge hakken lopen. Ik kon niet meer, maar de gezellige crew en goeie sfeer maakten alles goed. Een tijdje later appte een vriendin dat ze me in de bioscoop voorbij had zien komen. Dat smaakte naar meer.”

Niet voor het gel

“Ik ben momenteel op zoek naar een nieuwe baan. Daardoor heb ik meer tijd voor figurantenwerk en ben ik flexibel. Hartstikke leuk, ik doe nu soms wel twee of drie klussen in de week. Rijk word ik er niet van: gemiddeld verdient het werk zo’n 25 euro per dag. Commerciële opdrachten of fotoshoots verdienen meer. Ik bekijk altijd of ik het een leuke klus vind – spreekt het verhaal me aan of is er een goed doel mee gemoeid – en of het bedrag dat ertegenover staat voldoende is. Ik wil in elk geval mijn reiskosten eruit halen.”

Voelt als thuiskomen

“Meewerken aan ‘Heer & Meester’ vond ik tot nu toe het leukst. Ik ben daar het afgelopen seizoen vijf keer op de set geweest. Daan Schuurmans heeft de hoofdrol en het wordt opgenomen in het superchique Hotel des Indes in Den Haag. Die prachtige plek voelde op een gegeven moment als mijn tweede thuis. Ik speelde verschillende rollen, veelal hotelpersoneel. Doordat ik er zo vaak was, leerde ik enkele crewleden goed kennen. De acteurs hebben het meestal te druk om contact te maken.”

Nooit saai