Recept van de week: Salade met peer en limoen

Een heerlijk lenterecept voor een chille dag buiten.

Benodigdheden voor 4 personen 2 lente-uitjes • 4 peren • 2 biologische limoenen • 2 el olijfolie • bosje verse koriander • versgemalen zwarte peper • zout (fleur de sel)

Zo maak je het: Verwijder de uiteinden van de lente-uitjes en snij ze in dunne ringen. Schil de peren en snij in vieren. Verwijder het klokhuis en snij de peren in dunne plakjes. Rasp de schil van de limoen en pers de limoenen uit. Meng de lente-ui met de peer en limoenrasp in een kom. Schenk het limoensap en de olijfolie over de salade en hussel even door elkaar. Breng op smaak met versgemalen zwarte peper en zout en bestrooi de salade met blaadjes verse koriander. Serveer direct.

Peer met limoen en lente-ui is een fijne combinatie: fris en lichtzoet tegelijk. Je kunt als finishing touch gewoon zout gebruiken, maar fleur de sel knispert zo lekker in je mond. De salade is lekker als voorgerecht of bij de lunch. Of serveer ’m bij een diner eens als amuse. Snij de peer dan in kleine stukjes en schep de salade in kleine glaasjes.

Dit recept is afkomstig uit het boek ‘Oogst – Eten en koken met de seizoenen’ door Marleen van Es (Uitgeverij Carrera Culinair €34,99). Liefhebbers van groenvoer kunnen hun hart ophalen: in alle recepten van dit kleurrijke kookboek zit wel iets uit eigen tuin (natuurlijk ook gewoon in je lokale super te scoren). Lekker snaaien volgens de seizoenen.

